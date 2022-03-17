نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالخطوات قدم طلب باب رزق جميل تمويل 1443 شروط قرض حتى 200 ألف ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقدم باب رزق جميل تمويل متناهي الصغر لراغبي إتمام مشروع صغير بهدف المرابحة، وهذا ضمن منتجات التمويل المقدمة من شركة عبداللطيف جميل للتمويل، حيث تمنح ثلاث منتجات للتمويل من بينهم تمويل المشروعات الصغيرة، وتمويل الأسر المنتجة المخصص للنساء، وكذلك تمنح تمويل تقدي لرواد الأعمال، لذلك نقدم لكم بموقع ثقفني شروط القرض الحسن من باب رزق جميل، والمستندات المطلوبة للحصول على قرض لتمويل المشاريع الصغيرة.

قروض باب رزق جميل تمويل

خصص باب رزق تمويل المشاريع التجارية الصغيرة بهدف المرابحة، والذي يتم التقديم عليه بالدخول على منتج باب رزق للتمويل متناهي الصغر، والذي يقدم لكم بسهولة كيفية التقديم على قروض باب رزق من الضغط على أيقونة (قدم الآن)، بل وكذلك يمنحك معرفة كم تريد الاقتراض؟ من خلال حاسبة تقديرية، وهذا نشرحه تباعاً الآن لكي تحصل على تمويل يصل إلى 200 ألف ريال سعودي.

شروط القرض الحسن عبداللطيف جميل

حدد موقع عروض عبداللطيف جميل شروط الحصول على تمويل للمشاريع التجارية المنزلية وهي:

التقديم مقتصر على المواطنين السعوديين فقط.

عمر المتقدم ما بين (20- 60) سنة.

شرط توافر كفيل غارم للحصول على التمويل.

أن يكون لدى المتقدم مشروع قائم أو قابل للتنفيذ.

التسجيل في باب رزق جميل 1443

يتم الدخول على موقع تمويل باب رزق .

ثم تعبئة الأميل وكلمة المرور.

وهنا يتم عمل حساب بالميل الخاص بك.

وسيرسل لك رسالة تأكيد.

بعد ذلك تضغط على قدم الآن.

سيحولك إلى الحاسبة لكتابة مبلغ الإقراض بحد أقصى 200 ألف ريال.

وفترة القرض بالشهر حتى 60 شهر.

ثم فترة السماح التي تحددها بحد أقصى 6 اشهر.

وهنا معدل العائد السنوي ما بين (16- 17)% حسب المبلغ وفترة السماح.

والمصاريف الإدارية بنسبة 1% بحد أقصى تصل لمبلغ 5000 ريال سعودي.

وبعد ذلك الضغط على أحسب.

كيف التقديم على قروض باب رزق ؟

كما ذكرنا يتطلب للحصول على قروض عبداللطيف جميل التسجيل بالموقع، وتوافر الشروط في المتقدم، كذلك لابد من تقديم المتقدم للمستندات التالية:

تقديم صورة بطاقة الهوية للعميل والكفيل مع مطابقة الصل.

تقديم خطاب تعريف من جهة العمل، أو كشف من التأمينات الاجتماعية لكل من العميل والكفيل.

أن يكون العميل والكفيل لديهم عنوان وطني.

رقم باب رزق جميل للتمويل

لمن يريد التواصل مع شركة عبداللطيف الاتصال على رقم (8001187777)، وذلك لمعرفة كافة التفاصيل والتقديم على طلب باب رزق جميل تمويل متناهي الصغر.