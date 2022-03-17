تقديم حرس الحدود للنساء برتبة جندي وما هي شروط القبول والتسجيل عبر أبشر

أعلنت منصة أبشر عن موعد بدء تقديم حرس الحدود للنساء برتبة جندي، ودعت من ينطبق عليهن شروط القبول والتسجيل البدء في ملئ طلب الالتحاق الذي سيتم تفعيل رابطه على منصة أبشر التوظيف يوم السبت القادم، حيث يتم قبول المتقدمات من الفتيات السعوديات الحاصلات على شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها فما فوق، ويتم الترشيح على حسب الضوابط حتى يتم خوض الاختبارات وإعلان أسماء المقبولات بشكل نهائي لشغل واحدة من الوظائف العسكرية الشاغرة لدى فروع المديرية .

فتح تقديم وظائف حرس الحدود للعنصر النسائي

قررت المديرية العامة لحرس الحدود أن يكون موعد بداية التسجيل في منصة أبشر توظيف على وظائف حرس الحدود للعنصر النسائي 1443، من يوم السبت الموافق 19 مارس 2022، لشغل رتبة جندي من بين الرتب العسكرية الشاغرة المطلوب شغلها بسواعد المواطنات الحاصلات على المؤهلات المطلوبة، وذبك في عدة أمامكن على مستوى المملكة على حسب ما أقرته إدارة القبول العسكري والجهة المسئولة عن التوظيف في قطاعات وزارة الداخلية السعودية.

شروط التقديم على وظائف حرس الحدود للنساء

القبول في الوظائف العسكرية سكون لها قواعد وشروط عامة يجب أن تتحقق في البداية في مقدم الطلب، كي يتم ترشيحه للاختبارات والمقابلة الشخصية لاختيار الأفضل من بين المتقدمين، وحول شروط التقديم على وظائف حرس الحدود للنساء فهي:

التقديم على وظائف حرس الحدود للنساء يقبل الحاصلات على شهادة الثانوية العامة فما فوق.

التقديم مقتصر على السعوديات فقط من حيث الأصل والمنشأ ويجب مراعاة حالة الاستثناء على حسب ما جاء في منصة التوظيف أبشر.

يجب أن تكون المتقدمة حسنة السير والسلوك وغير محكوم عليها بحكم جنائي في جرية تتعلق بالشرف أو الأمانة.

يجب أن يكون للمتقدمة بطاقة هوية وطنية.

بطاقة الهوية تكون سارية المفعول ولم يسبق لها التوظيف في وظيفة عسكرية أو الفصل منها.

يجب معادلة الشهادة من وزارة التعليم لمن حصلت على شهادتها من خارج المملكة.

يجب اجتياز الاختبارات والمقابلة الشخصية.

يجب تقديم كافة الأوراق المطلوبة.

رابط تقديم حرس الحدود للنساء 1443

يكون التسجيل في الوظائف العسكرية برتبة جندي عبر رابط تقديم حرس الحدود للنساء 1443، من خلال منصة أبشر التوظيف والتي توفر كافة الخدمات المتعلقة بالقبول والتسجيل في الوظائف العسكرية.