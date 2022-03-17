شروط توثيق عقود الزواج بقطر للمسلمين القطريين والمقيمين

تقدم وزارة العدل القطرية خدمة إلكترونية لكل الأشخاص المقبلين علي الزواج ويرغبون في توثيق عقد الزواج الخاص بهم, وهناك شروط تم وضعها لكي يتم قبول توثيق عقود الزواج, وتختلف شروط توثيق عقود الزواج علي حسب ديانة المتقدم, فهناك شروط تم وضعها لتوثيق عقود الزواج الخاصة بالمسلمين, وهناك شروط آخري خاصة بتوثيق عقود غير المسلمين, فسوف نتناول خلال مقالين شروط توثيق عقود الزواج الخاصة بالمسلمين وكيفية توثيقها إلكترونياً, وشروط توثيق عقود الزواج الخاصة بغير المسلمين وكيفية توثيقها إلكترونياً وذلك عبر الموقع الإلكتروني لمنصة صك.

شروط توثيق عقود الزواج الخاصة بالمسلمين في دولة قطر

وضعت وزارة العدل القطرية شروط محددة للمسلمين الراغبين في توثيق عقود الزواج الخاصة بهم في الوزارة بقطر, فعند تفدم الأشخاص المسلمين المتواجدين بقطر لابد أن يقوموا بالاطلاع علي هذه الشروط.

يجب أن يحضر والد الموكلة توكيل خاصة بموكلته للتقدم علي توثيق عقد الزواج.

عند حدوث رفض لتوثيق عقد الزواج يجب أن يقوم المتقدم بتقديم طلب جديد لتقوم اللجنة بإيضاح له سبب الرفض الذي تم علي طلبه لتوثيق عقد الزواج, ليقوم بتعديله وإرسال طلب آخري خلال ثلاثين يوم من تاريخ الرفض الذي تلعبه, وفي حالة لم يقم المتقدم بإصلاح البيانات والتقدم خلال ثلاثين يوم فسوف يتم إلغاء الطلب بشكل نهائي.

يجب أن يكون المتقدم لتوثيق عقد الزواج من المواطنين القطريين أو من المقيمين داخل دولة قطر, ولابد أن يكون المقيم هذا مسجل في قاعدة بيانات الحكومة القطرية.

هناك طرق أخري يمكن التقدم بها لتوثيق عقود الزواج بدولة قطر وذلك مثل الفروع التابعة للنافذة الواحدة OSS, أو من خلال تطبيق صك.

خطوات توثيق عقود الزواج الخاصة بالمسلمين في دولة قطر