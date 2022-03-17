نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات طلب سلفة 1443 تمويل شخصي سريع sulfah اون لاين دون تحويل راتب في المقال التالي

عمر شويل - جدة هل تبحث وانت داخل المملكة العربية السعودية عن الحصول على تمويل شخصي سريع اون لاين دون تحويل الراتب؟ فهذا أمر بسيط عن طريق المصارف وكذلك منصة سلفة التي تم اعتمادها والتصريح لها من قبل البنك المركزي السعودي لتقديم تمويل صغير للمواطنين من خلال تقنية (Fintech)، حيث تقدم من خلال الموقع الرسمي كافة الخطوات كي تحصل على تمويل نقدي فوري في دقائق من طلب سلفة سريعة بعد الموافقة على الطلب ستجد السلفة بالحساب البنكي لك.

تمويل شخصي سريع sulfah

أصبح المواطنين بالسعودية والوافدين يستطيعون الحصول على تمويل نقدي فوري من خلال اختيار الجهة المتواجدة بالمملكة وتقديم طلب سلفة سريعة للحصول على تمويل شخصي حتى لو عليك قرض، وتأتي منصة سلفة ضمن الخدمات التي تشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية للحصول على تمويل سلفة، وإليكم من خلال موقع ثقفني كافة الخطوات والشروط لتتمكن من الحصول على طلب سلفة مالية.

منصة سلفة للتمويل الشخصي

كي تحصل على سلفة نقدية سريعة من خلال منصة سلفة التي تمنح تمويل شخصي سريع، لابد من تسجيل عضوية بالموقع باتباع الأتي:

الدخول على منصة سلفة للتمويل الشخصي.

ستجد أيقونة تسجيل الدخول بالضغط عليها تحولك لتعبئة بياناتك في حال سبق وسجلت بالموقع (كتابة الهوية- كلمة المرور – ثم تسجيل الدخول).

إذا كنت غير مسجل لديك أيقونة (أنشئ حساب جديد)، تضغط عليها.

ويتم تحويلك لصفحة تعبئة وتسجيل عضوية بالموقع

طلب سلفة سريعة

بعد دخول موقع منصة سلفة، تجد أيقونة طلب تمويل اضغط عليها.

تحولك إلى صفحة تسجيل رقم الهوية المكون من 10 أرقام.

ثم رقم الجوال المسجل بأبشر.

ووضع البريد الإلكتروني، ثم كلمة المرور.

والموافقة على الأحكام والشروط.

ثم استكمال البيانات المطلوبة للتسجيل والدخول لطلب سلفة .

حاسبة سلفة للتمويل

كذلك وضع الموقع حاسبة تقديرية منها تحدد مبلغ السلفة وفترة السداد بالشهور، ثم أسفله أيقونة أطلب التمويل الآن الذي يحولك إلى تعبئة بيانات الطلب سالفة الذكر.

شروط التمويل في سلفة

يقتصر التقديم على حاملي الجنسية السعودية.

عمر المتقدم ما بين (23-60) عام.

يشترط في المتقدم أن يكون مكتمل الأهلية.

أن يكون المتقدم تابع لجهة عمل، وفي حال طلب سلفة يشترط ألا تقل فترة عمله بالقطاع الحكومي عن 3 شهور إذا كان بجهة عمل حكومي، والعاملين بالقطاع الخاص لا يقل مدة عمله عن 6 أشهر قبل تقديم الطلب.

والحد الأدنى للراتب لا يقل عن 5.000 ريال سعودي.

من خلال موقع ثقفني ولمن يرغب في تقديم طلب سلفة 5000 ريال عبر منصة سلفة اتباع ما سبق من خطوات لتتمكن من الحصول على تمويل شخصي سريع sulfah اون لاين 1443 ولا يشترط تحويل الراتب.