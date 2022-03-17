أوكرانيا: مقتل 21 مدنيا وإصابة 25 جراء قصف روسى على بلدة ميريفا

أعلنت سلطات مدينة خاركيف الأوكرانية مقتل 21 مدنيا وإصابة 25 جراء قصف روسي مدفعي اليوم على بلدة ميريفا، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير46 موقعا عسكريا في أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية ، مؤكدة أن قوات دونيتسك ولوجانسك تواصل تقدمها خلال المعارك مع الأوكرانيين .



وذكرت وزارة الدفاع الروسية - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الخميس - أن القوات الروسية وجهت ضربة عالية الدقة استهدفت مستودعات للذخيرة تابعة للقوات الأوكرانية في مقاطعة روفنا شمال غربي البلاد .



وأشارت الى أنه خلال الساعات الـ24 الماضية أسقطت وحدات السلاح الجوي مروحيتين أوكرانيتين و12 طائرة مسيرة ، إضافة الى تدمير 46 موقعا عسكريا منها 11 منظومة دفاع جوي وراجمة صواريخ وثلاثة مراكز قيادة ومحطة حرب اليكترونية و18 موقعا للمعدات الحربية .



ولفتت الوزارة إلى أنه منذ بدء العملية العكسرية تم تدمير 181 طائرة ومروحية أوكرانية و 172 طائرة مسيرة ، إضافة الى 170 منظومة دفاع جوي و 1379 دبابة وآلية مصفحة و 130 راجمة صواريخ و 514 مدفعا و 1268 مركبة .