ألمانيا: وصول أكثر من 187 ألف لاجئ من أوكرانيا

أعلنت وزارة الداخلية الألمانية، اليوم الخميس، وصل أكثر من 187 ألف لاجئ من الفارين من العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا إلى ألمانيا.
وقال متحدث باسم وزارة الداخلية - في بيان - إنه تم تسجيل 187 ألفًا و428 لاجئًا من قبل الشرطة الألمانية، مشيرًا إلى أن العدد الفعلي للاجئين القادمين قد يكون أعلى بكثير بسبب عدم وجود عمليات تفتيش على الحدود بين بولندا وألمانيا.
وأضاف المتحدث أن غالبية اللاجئين الذين يصلون إلى ألمانيا هم من النساء والأطفال وكبار السن.
وكانت المنظمة الدولية للهجرة قد قدرت عدد الفارين من أوكرانيا بأكثر من 8ر2 مليون شخص منذ بدء العمليات العسكرية الروسية في أواخر فبراير الماضي.
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