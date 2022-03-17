لوكاشينكو يعرب عن ثقته فى انتهاء النزاع فى أوكرانيا بشكل سلمى قريبا

ونقلت وكالة الأنباء البيلاروسية "بيلتا-نيوز"، عن لوكاشينكو قوله "أنا على يقين أن هذا النزاع، العملية العسكرية، سينتهى سلميًا قريبًا".
كما أعرب لوكاشينكو عن اعتقاده بأنه إذا لم يبرم الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى اتفاقًا مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، فسيتعين عليه التوقيع على وثيقة استسلام.
وأشار إلى أنه اليوم لا يزال من الممكن لأوكرانيا وروسيا التوصل إلى اتفاق، موضحًا: "إذا لم يوافق زيلينسكى على ذلك، فسيتعين عليه التوقيع على وثيقة استسلام، فى وقت قصير".
وأعلن المتحدث الرسمى باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميترى بيسكوف - فى وقت سابق اليوم - أن المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا سوف تستأنف اليوم.
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