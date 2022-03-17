الدفاع الروسية ترجح تطوير مكونات أسلحة بيولوجية فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - قال قائد القوات الروسية للوقاية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية إيجور كيريلوف، اليوم الخميس إن وزارة الدفاع الروسية تعتقد أنه جرى تطوير مكونات أسلحة بيولوجية على أراضى أوكرانيا.





وأضاف كيريلوف - فى تصريح أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك)الروسية - "نعتقد أنه جرى تطوير مكونات أسلحة بيولوجية على أراضى أوكرانيا"، مُؤكدًا أن وزارة الدفاع الروسية تواصل دراسة المواد الواردة من العاملين فى المختبرات الأوكرانية بشأن تنفيذ البرامج البيولوجية العسكرية للولايات المتحدة وحلفائها فى حلف الناتو على أراضى أوكرانيا. و أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا -فى وقت سابق اليوم- أن روسيا طلبت من سلطات كييف وواشنطن، تقديم جميع المعلومات، المتعلقة بالنشاط البيولوجى العسكرى فى المعامل على الأراضى الأوكرانية، وتسوية المشكلة.

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