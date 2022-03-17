التعاون الخليجى يعلن استضافة مشاورات يمنية- يمنية لإنهاء الأزمة

جدة - نرمين السيد - وقال الحجرف، خلال مؤتمر صحفى أوردته قناة "الإخبارية" السعودية اليوم الخيمس، " إن المجلس سيستضيف مشاورات يمنية-يمنية فى العاصمة السعودية الرياض فى الفترة من 29 مارس الجارى وحتى 7 أبريل 2022"، داعيا كافة الأطراف اليمنية دون استثناء إلى اغتنام هذه الفرصة والمشاركة فى هذه المشاورات.

وأكد أن المشاورات تهدف لحل الأزمة وحث كافة الأطراف للقبول بوقف شامل لإطلاق النار والدخول فى مشاورات سلام تحت رعاية الامم المتحدة وبدعم خليجى، على أن تشمل محورًا عسكريًا وأمنيًا ومحورًا للعملية السياسية.

وأشار إلى أن هذه المشاورات ستناقش تعزيز مؤسسات الدولة والإصلاح الإدارى ومكافحة الفساد، والآليات المقترحة لتعزيز عمليات تقديم المساعدات الإنسانية فى اليمن، فضلا عن بحث الإصلاحات الاقتصادية وإيقاف تدهور العملة اليمنية وضمان استقرار الخدمات الأساسية، وبحث محور التعافى الاجتماعى والذى يشمل الاجراءات والخطوات اللازمة لاعادة اللحمة الاجتماعية حماية للنسيج المجتمعى.

وأكد الحجرف موقف مجلس الثابت بشأن الأزمية اليمنية، مشيرا إلى أن المجلس يسعى لإستعادة الاستقرار والأمن للشعب اليمنى.