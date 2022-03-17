روسيا تعلن إسقاط مروحيتين وتدمير مستودع عسكرى ومنظومة صاروخية لأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، تدمير مستودع عسكرى بمنطقة ريفنى بشمال غرب أوكرانيا، إلى جانب تدميرمنظومات صاروخية مضادة للطائرات، وإسقاط مروحيتين ومسيّرات، حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز".





وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، فى بيان له، اليوم الخميس، إنه "قامت طائرة هجومية من طراز Su-25 تابعة للقوات الجوية الروسية ليلا بتدمير مستودعات أسلحة وذخائر للقوات المسلحة الأوكرانية". أضاف كوناشينكوف أن القوات الروسية أسقطت خلال اليوم الماضى طائرتى هليكوبتر من طراز (Mi-24) و (Mi-8)، بالإضافة إلى 12 مسيرة، بينها 3 مسيرات طراز بيرقدار، كما تم تدمير11 نظاما صاروخيا مضادا للطائرات، بما فى ذلك منظومة صواريخ (s 300).

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