مستشار الرئيس الأوكرانى يلمح إلى إمكانية عقد لقاء بين بوتين وزيلينسكى

جدة - نرمين السيد - وقال بودولياك إنه قد يتم عقد اجتماع بين بوتين وزيلينسكى بعد الانتهاء من العمل على الاتفاقية بين البلدين.. حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم " – مساء اليوم الخميس.

وأشار مستشار الرئيس الأوكرانى إلى أن تنسيق معاهدة سلام بين روسيا وأوكرانيا قد يستغرق مدة تتراوح بين عدة أيام وأسبوع ونصف.

يأتى هذا فى وقت يواصل فيه الجيش الروسى عمليته العسكرية فى أوكرانيا لليوم الـ22، وسط تكثيف الغرب مساعيه لعزل روسيا اقتصاديا وسياسيا واستمراره فى إمداد كييف بالسلاح والدعم المادى والمعنوى.