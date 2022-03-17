عاجل.. معارك بين القوات الروسية والأوكرانية على مشارف العاصمة كييف

جدة - نرمين السيد - وأوضح مراسل القناة خلال مداخلة هاتفية، -سمع منها بوبوح صفارات الإنذار- أنه ثمة معارك دائرة بين القوات الروسية والأوكرانية على بعد 20 كيلو متر من وسط العاصمة الأوكرانيية كييف، مؤكدًا أن السلطات الأوكرانية أكدت أن العاصمة باتت الهدف الرئيسى بالنسبة للجانب الروسى الآن.
وانطلقت صفارات الإنذار، قبل قليل، بعد وقوع انفجار فى العاصمة الأوكرانية كييف.
ودخلت العملية العسكرية الروسية، اليوم الخميس، اليوم 22 وسط تنديدات غربية وحزمة عقوبات اقتصادية طالت النخبة الروسية، وبالمقابل دعم أمنى واقتصادى وإغاثى لأوكرانيا.
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