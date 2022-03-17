لبنان يعلن إحباط 3 تفجيرات لتنظيم الدولة بالضاحية الجنوبية

دوت الخليج :- أعلنت وزارة الداخلية اللبنانية، الأربعاء، عن إحباط ثلاث عمليات تفجير كانت تخطط لها خلية تابعة لتنظيم الدولة في البلاد.

وقالت في مؤتمر صحفي، إن الشبكة مرتبطة بتنظيم الدولة، وكانت تعتزم تنفيذ التفجيرات بشكل متزامن ضد ثلاثة أهداف في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله.

وقال وزير الداخلية، بسام مولوي، من مقر قيادة قوى الأمن الداخلي، إن التفجيرات في حال حصولها كانت "ستوقع لا سمح الله الكثير من الضحايا".

وأضاف وفق ما نقلته الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، أن الشبكة المضبوطة "من جنسيات فلسطينية تجند شبابا لتنفيذ عمليات تفجيرية كبيرة بأحزمة ناسفة وصواريخ كانت لتوقع العديد من الضحايا".

وهنأ الوزير اللبناني قوى الأمن الداخلي وعميد شعبة المعلومات والمدير العام اللواء عماد عثمان، على ما وصفه بـ"الإنجازات بضبط المخدرات وتفكيك شبكة التجسس واليوم ضبط شبكة تكفيرية إرهابية".



ولم تضف الوكالة اللبنانية تفاصيل أخرى بشأن عدد أفراد الشبكة التي كانت تنوي التفجير أو الأهداف الثلاثة التي حددتها.

عربي21