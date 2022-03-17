هنُا الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 بالرقم الامتحاني من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية pdf برقم الامتحاني

هنُا الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 بالرقم الامتحاني من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية pdf نستعرضها ونتابعها مع حضراتكم الان حيث انتهت بشكل مؤخر وزارة التعليم والبحث العلمي العراقية من عمليات رصد ومراجعة طلبات المتقدمين على القبول الموازي ليبدأ على الفور وزارة التعليم والبحث العلمي العراقية عمليات رفع نتائج الطلاب على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على ان نستعرض نتابع مع حضراتكم الان من خلال الفقرة التالية من هذا المقال طرق الاستعلام عن تلك النتائج

الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022

بدأت مؤشرات البحث على جوجل بالتزايد نحو اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي التي بإمكانكم إجراء للاستعلام عنها أون لاين من خلال تسجيل رقم الامتحاني واسم الطالب الرباعي على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية ونتائجنا، حيث أشارت وزارة التعليم والبحث العلمي العراقية على ان نتائج القبول الموازي اصبحت الان محملة على موقع الوزارة بعد الانتهاء من مراجعة طلبات المتقدمين على القبول الموازي والاشارة الرسمية على إعلان قبول نحو 22 ألف طالب وطالبة بالعراق فى شتى التخصصات التي جاءت أمام الطلاب والطالبات، عليه نستعرض نتابع مع حضراتكم الان من خلال الفقرة التالية طريقة اجراء الاستعلام عن تلك النتائج اون لاين

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

نتابع ونستعرض الان امام حضراتكم خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي وذلك بالاسم الرباعي ورقم الامتحاني على نحو الكتروني جاء بالشكل التالي:-

في البداية قم بالدخول على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية من هنا

قم باختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

البدء فى اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بواسطة إدخال اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني

النقر على ايقونة استعلام على ان تكون على الفور أمامكم النتائج معلنة على الفور

شروط القبول الموازي بالعراق