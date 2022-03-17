رابط الاستعلام عن موقع نتائج القبول الموازي ٢٠٢٠ – ٢٠٢١ نتائج قبول الحكومي الخاص القبول المباشر وزارة التربية والتعليم العراقية

رابط الاستعلام عن موقع نتائج القبول الموازي ٢٠٢٠ – ٢٠٢١ ما زالت عمليات البحث ترتفع في هذا التوقيت للتعرف على نتائج القبول الموازي في الجامعات العراقية هذا العام الدراسي 2022، وذلك بعدما أعلنت وزارة التربية والتعليم رسميا اقتراب إعلان النتائج الخاصة بالطلاب إلكترونيا من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، حيث تقدم عدد كبير من الطلاب في جميع أنحاء العراق بالمحافظات المختلفة بطلبات الالتحاق بالجامعات العراقية المختلفة بجميع التخصصات، وقد تم العمل على رصد النتائج الخاصة بالطلاب تمهيدا لطرحها إلكترونيا خلال الساعات القليلة المقبلة، وسوف نستعرض من خلال هذا المقال رابط الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بالجامعات العراقية 2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم العالي.

موقع نتائج القبول الموازي ٢٠٢٠ – ٢٠٢١

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية رسميا الانتهاء من رصد النتائج الخاصة بالقبول الموازي بالجامعات العراقية بجميع المحافظات بشكل عام، وذلك بعدما تم تقدم عدد كبير من الطلاب خلال الفترة الأخيرة عبر الموقع الرسمي الذي تم تفعيله من قبل وزارة التربية والتعليم العالي في العراق، وهي النتائج التي تمثل أهمية كبيرة والتي يرغب عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور في للاطمئنان على نتائج قبول الطلاب بجميع التخصصات والكليات المختلفة، فمن المقرر أن يتم الإعلان عن النتائج خلال الساعات القليلة المقبلة من خلال الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم العالي في العراق، والتي سهلت استخراج النتائج الخاصة بالطلاب بشكل إلكتروني من خلال الرقم الامتحاني فقط رابط الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021 / 2022 بالرقم الامتحاني قبولات الحكومي الخاص موقع وزارة التربية والتعليم العراقية pdf.

رابط استخراج نتائج القبول الموازي بالجامعات العراقية 2022

وقد تم تفعيل الرابط الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم العالي في العراق ليتم استخراج نتائج القبول الموازي في جميع الجامعات العراقية بكافة التخصصات في جميع أنحاء العراق، حيث يتم الاستعلام عن النتيجة بالرقم الامتحاني فقط، من خلال اتباع الخطوات التالية مباشرة.