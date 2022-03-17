تشاووش أوغلو: آمالنا تزداد في وقف إطلاق النار بأوكرانيا

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الخميس، إن الآمال ازدادت في وقف إطلاق النار بأوكرانيا إثر زيارته إلى كييف وإلى موسكو.
وجاء ذلك في تصريح قبيل لقائه نظيره الأوكراني دميتري كوليبا، في مدينة لفوف.
وقال تشاووش أوغلو: "آمالنا تزداد في وقف إطلاق النار إثر زيارتنا لروسيا وأوكرانيا"، مضيفا أن "أوكرانيا اقترحت أن تكون تركيا أحد الضامنين وروسيا لم تعترض على ذلك".
وكانت الرئاسة التركية أفادت في وقت سابق من اليوم بأن رئيس البلاد رجب طيب أردوغان أبلغ نظيره الروسي فلاديمير بوتين "استعداده لاستضافته مع الرئيس الأوكراني في تركيا لإجراء محادثات في أنقرة أو اسطنبول".
وأوضح بيان الرئاسة أن "أردوغان أبلغ بوتين أن وقفا دائما لإطلاق النار في أوكرانيا يمكن أن يقود إلى حل طويل الأمد".
يذكر أن الرئيس الروسي أكد أن بلاده لن تركع أمام الضغوط الغربية ولن توقف العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس حتى نزع سلاح كييف.
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