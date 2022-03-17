بايدن يعلن استقالة منسق البيت الأبيض لمكافحة وباء كورونا

قال الرئيس جو بايدن يوم الخميس إن منسق البيت الأبيض لفيروس كورونا ، جيف زينتس ، سيترك منصبه وسيحل محله الدكتور أشيش جها، حسبما ذكرت شكبة "سى ان ان" الأمريكية.

وقال بايدن في بيان "أمضى جيف زينتس آخر 14 شهرًا في العمل بلا كلل للمساعدة في مكافحة كوفيد، إنه رجل خدمة ومدير خبير. سأفتقد مستشاره وأنا ممتن لخدمته".

وأضاف الرئيس أن فريق الاستجابة لـ COVID-19 بالبيت الأبيض ، تحت إدارة Zients ، قام بعمل رائع ، مما سمح للولايات المتحدة بتلقيح معظم السكان وتحقيق معالم مهمة أخرى.



وتابع "اليوم ، يتم تطعيم ما يقرب من 80٪ من البالغين بشكل كامل ، وتم تعزيز أكثر من 100 مليون شخص ، وكل مدرسة تقريبًا مفتوحة ، ويتم توزيع مئات الملايين من الاختبارات في المنزل كل شهر. بالإضافة إلى ذلك ، تقود الولايات المتحدة الجهود العالمية لمكافحة COVID تقدم لقاحات مجانية لدول أخرى أكثر من أي دولة أخرى على وجه الأرض ".

وأشار بايدن إلى أنه لا يزال يتعين القيام بالكثير من العمل ، مشددًا على الحاجة إلى مواصلة التطعيم ، وتحسين المدارس وأماكن العمل من أجل الحفاظ على السلامة الصحية ، وتوفير المزيد من اختبارات COVID-19 والأقنعة ، إلى جانب إيجاد طرق جديدة للعلاج.



وقال بايدن: "لقيادة هذا الجهد ، يسعدني تعيين الدكتور أشيش جها منسقًا جديدًا للاستجابة لـ COVID-19 في البيت الأبيض".

وأعرب عن ثقته في أن Jha ، أحد خبراء الصحة العامة الرائدين في أمريكا ، هو الشخص المثالي لمواصلة التقدم في مكافحة COVID-19.