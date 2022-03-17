الناتو يرحب بالاتصالات المباشرة بين شولتس وبوتين حول أوكرانيا

أعلن الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ أن الحلف يرحب بالاتصالات المباشرة بين المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن التسوية الدبلوماسية في أوكرانيا.
وقال ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي مشترك مع شولتس، اليوم الخميس: "أرحب بجهودكم الشخصية، أيها المستشار شولتس، بهدف البحث عن حل دبلوماسي، بما في ذلك اتصالاتكم المباشرة مع الرئيس بوتين".
وعبر ستولتنبرغ عن اعتقاده بأن "العقوبات الشديدة (الغربية) تلحق ضررا بالجهاز العسكري الروسي"، مرحبا بالدور الذي تلعبه ألمانيا في دعم هذه العقوبات. ويرى أنه يجب على روسيا وقف الأعمال العسكرية النشيطة وسحب قواتها وبدء التسوية الدبلوماسية.
وأشار أيضا إلى أن الناتو ينوي "منع التصعيد المتواصل للنزاع (إلى خارج الحدود الأوكرانية)، إذ أن ذلك سيكون أخطر بكثير وسيأتي بالمزيد من المعانات والوفيات والدمار".
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