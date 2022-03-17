المخابرات البيلاروسية تحبط هجوماً إرهابياً فى البلاد ضد عسكريين روس



أعلن جهاز المخابرات البيلاروسية عن إحباط هجوم إرهابي في منطقة "موزير"، استهدف العسكريين الروس والمعدات المتمركزة في الأراضي البيلاروسية.

ونقلت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية اليوم الخميس عن بيان للجانب البيلاروسي أن لجنة أمن الدولة في بيلاروس أحبطت هجوما إرهابيا في منطقة موزير قرب الحدود مع أوكرانيا، كان يستهدف العسكريين الروس والمعدات المنتشرة على الأراضي البيلاروسية.

وأشار البيان إلى أن جهاز المخابرات البيلاروسية سيُعلن التفاصيل مساء اليوم . وكان الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، قد أعلن في وقت سابق أن مينسك لا يمكنها السماح بتوجيه طعنة في الظهر للقوات المسلحة الروسية.

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