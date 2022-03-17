أوكرانيا: إجلاء أكثر من 30 ألف مدنى عن مدينة ماريبول خلال هذا الأسبوع

جدة - نرمين السيد - أعلن المجلس البلدى فى مدينة ماريبول الأوكرانية عن إجلاء أكثر من 30 ألف مدنى عن المدينة خلال هذا الأسبوع، جراء العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا، حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز".





ووقعت مدينة ماريبول الأوكرانية تحت حصار القوات الروسية، وسط وضع إنسانى سيء، حال دون خروج المدنيين العالقين لعدة أيام قبل أن تأتى المفاوضات الأوكرانية الروسية بانفراجة سمحت بخروج العالقين بالمدينة. وتحدثت الأمم المتحدة، فى تصريح سابق، أن حوالى 3 ملايين شخص فروا من أوكرانيا جراء العملية العسكرية الروسية. ودخلت العملية العسكرية الروسية، اليوم الخميس، اليوم 22 وسط تنديدات غربية وحزمة عقوبات اقتصادية طالت النخبة الروسية، وبالمقابل دعم أمنى واقتصادى وإغاثى لأوكرانيا.

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