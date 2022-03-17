الداخلية الألمانية: وصول أكثر من 187 ألف لاجئ من أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال متحدث باسم وزارة الداخلية -فى بيان- إنه تم تسجيل 187 ألفًا و428 لاجئًا من قبل الشرطة الألمانية، مشيرًا إلى أن العدد الفعلى للاجئين القادمين قد يكون أعلى بكثير بسبب عدم وجود عمليات تفتيش على الحدود بين بولندا وألمانيا.

وأضاف المتحدث أن غالبية اللاجئين الذين يصلون إلى ألمانيا هم من النساء والأطفال وكبار السن.

وكانت المنظمة الدولية للهجرة قد قدرت عدد الفارين من أوكرانيا بأكثر من 2.8 مليون شخص منذ بدء العمليات العسكرية الروسية فى أواخر فبراير الماضى.