البرلمان الليتوانى يتبنى قرارا يدعو لفرض منطقة حظر طيران فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وجاء فى بيان للبرلمان الليتوانى اليوم الخميس، بحسب وسائل إعلام روسية "أن فرض منطقة حظر طيران من شأنه أن يسمح لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بضمان أمن الممرات الإنسانية وسلامة محطات الطاقة النووية الأوكرانية ومنشآت تخزين النفايات النووية".

وكان حلف شمال الأطلسى استبعد غير مرة أى دور له فى فرض ومراقبة منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا للحماية من الضربات الجوية الروسية.

وقال الأمين العام لحلف (الناتو)، ينس ستولتنبرج "إن الوضع سيزداد سوءا إن اتخذ الحلف إجراءات بهذا الصدد، وهذا سيؤدى فى الواقع إلى حرب شاملة بين الناتو وروسيا".

وكان رئيس وزراء سلوفينيا، يانيز يانشا، قد دعا مؤخرا إلى فرض منطقة حظر للطيران فوق أوكرانيا، كما حث البرلمان الإستونى الحلف على النظر فى الأمر نفسه.