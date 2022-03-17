دوت الخليج :- قال وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري، ورئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء والماء القطرية، المهندس سعد بن شريدة الكعبي، إن استثمارات شركة نبراس للطاقة القطرية في الأردن متميزة.

وأضاف الكعبي خلال ترؤسه الاجتماع السنوي لعمومية شركة الكهرباء والماء القطرية، الذي عقد اليوم الثلاثاء عبر تقنية الاتصال المرئي، "لقد قامت شركة نبراس للطاقة بالاستحواذ على حصص في مشاريع متميزة للطاقة خارج قطر، من أبرزها مشروع أوريكس في الأردن، ومشروع زين في هولندا، ومشروع الطاقة الشمسية في البرازيل، ومشروع ستوكيارد هيل لطاقة الرياح في أستراليا، ومشاريع للطاقة في أوكرانيا وبنغلادش وأوزبكستان".

وأوضح الكعبي أن شركة الكهرباء والماء القطرية، قامت ومن خلال شركة راس لفان للتشغيل، المملوكة لها بالكامل، بشراء حصة شركة قطر القابضة في شركة نبراس للطاقة التي تبلغ نسبتها 40 بالمئة، وبالتالي يكون قد تم الاستحواذ على شركة نبراس للطاقة بالكامل. وأكد أن الشركة حققت الكثير من الإنجازات والمهام المنوطة بها، وتطمح لتحقيق المزيد منها داخلياً وخارجياً، وذلك بزيادة التوسع في تنويع مصادر إنتاج الطاقة في دولة قطر، وزيادة حصتها في أسواق الطاقة العالمية.

--(بترا)

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة: استثماراتنا في الأردن متميزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.