نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات التسجيل كمتبرع في منصة إحسان الخيرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة إحسان هي منصة تسعى لتعزيز العمل الخيري بالمملكة، لقد أمرنا الله عز وجل بالإحسان، وحيث أن العمل الخيري هو ركيزة أي مجتمع وهو ينمي شعور بالمواطنة والانتماء داخل المواطنين وفيه أيضًا إرضاء للمولى عز وجل فقد أطلقت المملكة منصة إحسان لدعم الخيري بالمملكة وأيضًا تحقيقًا لرؤية المملكة 2030 في بناء مجتمع حيوي ومتكاتف.

ما هي منصة إحسان

وتعمل منصة إحسان تحت إشراف الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وتتمتع المنصة بالموثوقية في الشفافية في القطاع غير الربحي بالمملكة، وتتميز تلك المنصة بالسرعة في إيصال التبرعات للمحتاجين، وأيضًا الأمان حيث يتم تدقيق الحالات للتأكد من أن التبرعات الخيرية تصل لمستحقيها، وأيضًا تتميز بالسرية التامة حيث أنها لا تفصح عن شخصية المحتاجين وذلك حرصًا على كرامة المواطنين.

تغطي مجالات التبرع بالمنصة عدد كبير من خيارات العمل الخيري، وتشمل:

التعليم

رعاية الأيتام والأرامل والفقراء.

التيسير عن المعسرين

دعم المرضى.

وغير ذلك الكثير.

كيف يمكن التبرع لمنصة إحسان

تقبل منصة إحسان التبرع سواء من أموال الصدقات أو الزكاة أو حتى الأضاحي، وللتبرع، قم بالتسجيل في المنصة.

إذا لم يكن لديك حساب اختر إنشاء حساب، ثم قم بفحص الحالات المعروضة على المنصة.

اختر تبرع الآن للحالة التي تريد التبرع لها ثم ادخل المبلغ الذي تريد التبرع به واستكمل عملية التبرع.

التسجيل في منصة إحسان كمستفيد

إن التسجيل بالمنصة كمستفيد يحتاج أن تقدم أوراق في أقرب جمعية أهلية قريبة لمنزلك وقدم الأوراق التي تطلب منك.

لكن يشترط أولًا أن يكون المتقدم سعوديًا ومقيم داخل أراضي المملكة العربية السعودية.

إن إمكانية التسجيل المباشر كمستفيد في منصة إحسان غير متاحة لأن التسجيل يحتاج لتدقيق الحالات أولًا للتأكد من أن أموال الصدقات والزكاة تذهب إلى مستحقيها.

بعد مراجعة الحالة فإن الجمعية تتواصل مع المتقدم، ويتم عرض حالته على المنصة.

ويمكن للمتقدم الاطلاع على حجم التبرعات التي وصلت إليه عبر المنصة، حيث يتم عرض النسبة المئوية لحجم التبرع الذي تلقاه المستفيد مباشرة مع الحالة.

وفي النهاية يتلقى المستفيد أموال التبرعات عبر الجمعية الخيرية التي تواصل معها.