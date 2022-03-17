كم يصرف الضمان الإجتماعي للمعاقين 2022 طريقة التسجيل hrsd.gov.sa

يسأل عدد كبير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن كم يصرف الضمان الإجتماعي للمعاقين، حيث تحرص المملكة على تقديم كافة المساعدات، وتحقيق التكافل الاجتماعي للفئات التي تحتاج إلى مساعدة مثل المعاقين والغير قادرين على العمل، حيث تقوم الدولة بصرف معاش شهري لهم وتقديم الدعم المادي، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني في الفقرات التالية عن سم يسرى في الضمان الاجتماعي للمعاقين وأيضا الشروط التي يجب أن تتوفر للقبول في الضمان الاجتماعي.

الضمان الاجتماعي للمعاقين

تحرص المملكة العربية السعودية لتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية، والتي تشمل الدعم المادي وخدمات التدريب والتأهيل للمعاقين، وكذلك التوظيف والتمكين فقامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة بإطلاق نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد، حيث أن النظام الجديد يشمل الفئات الأكثر احتياجا ويكون ذلك وفقا لتطلعات رؤية المملكة لعام 2030 من خلال منحهم مبلغ مادي شهريا، حيث يتم جمع أموال الضمان الإجتماعي من أكثر من مصدر مثل الزكاة والإعانات من خزينة الدولة والصدقات وغيرها.





كم يصرف الضمان الإجتماعي للمعاقين

أعلنت الحكومة في المملكة العربية السعودية، صرف راتب الضمان الاجتماعي للأشخاص المعاقين ويكون ذلك تبعا لنسبة الإعاقة على النحو التالي:

إذا كان العجز مرحلة مؤقتة وسوف تنتهي يكون الراتب خلف 1285 ريال سعودي حيث أن ذلك لا يشمل الكهرباء أو الغذاء ويمكن أن يصل إلى 2000 ريال سعودي في بعض الحالات.

إذا كان العدد الكلى أو دائم يكون الراتب 1542 ريال سعودي، ويمكن أن يصل إلى 3000 ريال سعودي، حيث أنها تشمل الكهرباء والغذاء.

كيفية تسجيل المعاقين في الضمان الاجتماعي

تعلن وزاره الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة عن التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي لدعم المعاقين سوف يكونوا إلكترونيا على النحو التالي: