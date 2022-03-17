الان وزارة التعليم السعودية تعلن عن تفاصيل خطة التقويم الدراسي الثالث بالمملكة في رمضان

خطة التقويم الدراسي الثالث في المملكة أعلنت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية عن خطة التقويم من الفصل الدراسي الثالث لعام 2022، حيث أنها تعتبر العام الأول لإضافة الفصل الثالث للسنة الدراسية بعد اعتماد نظام التعليم الجديد داخل المملكة الذي حقق نتائج مذهلة مع الطلاب والمعلمين أيضا، حيث تم التقسيم إلى ثلاث فصول دراسية تم الانتهاء من فصلين دراسيين وعلى وشك بداية الفصل الدراسي الثالث لذلك نجد العديد من الطلاب وأولياء الأمور يرغبون في معرفة خطه الوزاره التقويم الدراسي لهذا الفصل ومعرفة الإجازات وسوف نعرض ذلك بالتفاصيل خلال هذا المقال.

موعد الفصل الدراسي الثالث

يبدأ الفصل الدراسي الثاني تبعا للخطة التقويم التي اعتمدتها وزارة التربية والتعليم في النظام الجديد للتعليم، حيث أنه من المقرر أن يكون يوم الأحد الموافق 20 من شهر مارس لعام 2022 الموافق 17 من شهر رمضان 1443 لجميع المراحل الدراسية وجميع المدارس في كافة أنحاء المملكه العربيه السعوديه، كما أن الفصل الدراسي الثاني تتخلله العديد من الإجازات والاجازات المطولة التي تكون في مصلحة الطالب في المقام الأول فهي تعطي قسط من الراحة للطالب كما تجعل التعليم أكثر مرونة من النظام التقليدي إلى الابتعاد عن الروتين الذى يضغط الطالب.

إجازات الفصل الدراسي الثالث

بعد نتائج الطلاب من الاختبارات للفصل الدراسي الثاني يبدأ الطلاب في الفصل الثالث، بعد ذلك يأخذ الطلاب اجازة نهاية العام بعد انتهاء جميع الفصول الدراسية وسوف نعرض بداية ومواعيد الاجازات للفصل الدراسي الثالث حيث من المقرر أن تكون به إجازة عيد الفطر المبارك والتي حددت الوزارة موعدها موعد نهايتها وهي على النحو التالي