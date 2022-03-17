نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صاروخ العروض وصل عروض تقسيط سيارة مازدا CX-9 موديل 2022 أٌقل من 1700 ريال في المقال التالي
ومازالت عروض تقسيط السيارات مستمرة من البنوك واليوم نأتيكم بأكثر من عرض من عروض تقسيط سيارة مازدا CX-9 موديل 2022 أٌقل من 1700 ريال وهي عروض موافق عليها من الهيئة الشرعية للمملكة العربية السعودية وكذلك جيدة جدًا لمن يريد تقسيط سيارة الأحلام.
صاروخ العروض عرض تقسيط سيارة مازدا CX-9 موديل 2022 أٌقل من 1700 ريال
استمتع بقيادة مازدا CX-9 موديل 2022عبر برنامج تمويل الأهلي التأجيري ولا تفوّت الفرصة تقدم بطلبك الآن واستفد من هذا العرض الخاص:
|الراتب محوّل على بنك آخر
|الراتب محوّل على البنك الأهلي
|مازدا CX-9
|SAR 1,799
|SAR 1,717
|القسط الشهري
|5% من سعر السيارة
|0% من سعر السيارة (متوفر أيضا بـ 0% دفعة أولى)
|الدفعة الأولى
|35% من سعر السيارة
|40% من سعر السيارة
|الدفعة الأخيرة
|1% من مبلغ التمويل
|1% من مبلغ التمويل
|الرسوم الإدارية
|%10.49
|%8.58
|معدل النسبة السنوي (APR)
مدة عرض الصاروخ تقسيط سيارة مازدا CX-9 موديل 2022 أٌقل من 1700 ريال
يبدأ هذا العرض من 1/1/2021 ويسري حتى نفاذ الكمية أو بنهاية تاريخ 31/03/2022 فقط لدى شركة الحاج حسين علي رضا
كم يبلغ قسط الوحش تقسيط سيارة مازدا CX-9 موديل 2022 أٌقل من 1700 ريال
تم احتساب القسط الشهري ومعدل النسبة السنوي على نسبة تأمين 3.75% ومدة تمويل 5 سنوات
هذا العرض للتوضيح فقط حيث بإمكان العميل اختيار مبلغ الدفعة الأولى المناسبة وتصميم مبلغ الأجرة الشهرية المناسب له
المواصفات الخاصة بالسيارة الشروط الاحكام
- المواصفات المعروضة هي لغرض الدعاية فقط والتي قد تختلف عن تلك الموجودة في الوكالة، كما أنها قد لا تعكس السعر المعلن.
- تم احتساب مبلغ الأجرة الشهرية بالعرض بناء على سعر الفئة الأساسية للسيارة.
- تطبق الشروط والأحكام الخاصة بكل من البنك والوكالة كلٍ على حدة.
- البنك لا يمثل الوكيل.
جهات التواصل مع البنك الاهلي
لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الرقم المجاني 920000891 أو توجه إلى مسؤول مبيعات تمويل الأهلي التأجيري بصالة عرض الوكيل كما يمكنك زيارة أقرب مركز تمويل تأجيري إليك أو أحد فروع البنك الأهلي.
مميزات سيارة مازدا CX-9 موديل 2022
- محرك شحن توربيني يمنحك الاسترخاء في سيارة مازدا سي اكس 9 موديل 2022 ضمن عروض تقسيط سيارة مازدا.
- عزم دوران قوي سعة 4.0 لترات ذو 8 اسطوانات بشكل V .
- الوصول لمكانة أفضل في فئتها واقتصاد حقيقي في استهلاك الوقود.
- أقصى قدرة المحرك 170 كو /5000 ه ه. أقصى عزم دوران 420 ن م/ 2000 هـ هـ.
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