أوقات الدراسة في رمضان 1443 في السعودية وقرارات وزارة التعليم السعودي الجديدة

أوقات الدراسة في رمضان 1443 قد تم اعتمادها من قبل وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، وتأتي الدراسة في هذا العام مع شهر رمضان الكريم وهذا الأمر لم يحدث منذ سنوات عديدة، ويتزامن بداية شهر رمضان مع النظام التعليمي الجديد في المملكة ” بداية التيرم الثالث” لذا يتساءل العديد من الطلبة والطالبات وأولياء الأمور عن آلية الدراسة في رمضان وأوقات الدوام في المدارس في المراحل التعليمية المختلفة، ومن المعروف أن وزارة التربية و التعليم في المملكة قد قامت خلال هذا العام الدراسي بتغيير نظام الدراسة وتحويل النظام التعليمي إلي عدة فصول دراسية، حيث تم تقسيم العام الدراسي الي ثلاث فصول ن حتي يتمكن الطلاب من الاستفادة من المناهج المقررة ويتم فهم واستيعاب المنهج دون الحاجة الي الضغط علي الأبناء لشرح كمية كبيرة من المناهج في وقت قصير.

أوقات الدراسة في رمضان 1443

من خلال المقال يمكنك التعرف علي الباقة التعليمية stc، وأعلنت الوزارة أنها سوف تطرح جدول للتصويت بالموافقة عليه حسب الرغبة من قبل أولياء الأمور وهو كالتالي:

المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال نت الساعة الخامة والنصف صباحاً وحتي الثامنة والنصف، والمرحلة المتوسطة والثانوية من الساعة 12:30 ظهراً وحتي الساعة 4:30 عصراً.

التصويت الثاني المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال من الساعة 6 صباحاً حتي 9 صباحاً، المرحلة المتوسطة والثانوية من الساعة 11:30 صباحاً وحتي 2:30 ظهراَ.

أما التصويت الثالث الابتدائي ورياض الأطفال من 7 صباحاً وحتي 10 صباحاً والكبار من الساعة 11:30 وحتي 3:30 عصراً.

التصويت الرابع الابتدائي من 8 – 11 صباحاً، المتوسط والثنوي من 12:30 – 4:30 عصراً.

أما التصويت الخامس الابتدائي ورياض الأطفال من 11:30 صباحاً- 1:30 ظهراً، أما المتوسط والثانوي من 7 صباحاً وحتي 11 صباحاً.

التصويت السادس الابتدائي ورياض الأطفال من 11:30 – 2:30 ظهر، أما المتوسط والثانوي من 7 صباحاً – 11 صباحاً.

أما التصويت السابع الابتدائي ورياض الأطفال من 12:30 ظهراً وحتي 3:30 عصراً، المرحلة المتوسطة والثانوية من 5:30 صباحاً وحتي 9:30 صباحاً.

التصويت الثامن الابتدائي من 12:30 – 3:30 عصراً، المتوسط والثانوي من 8 صباحاً وحتي 12 ظهراً.

قرارات وزارة التعليم السعودي

من خلال المقال يمكنك التعرف علي تردد قناة عين، وبعد التعرف علي أوقات الدراسة في رمضان 1443 فيمكننا التعرف علي قرارات الوزارة الجديدة وخي كالتالي: