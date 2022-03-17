تعرف على امساكية رمضان 2022 تونس ومواعيد الصلاة في شهر رمضان 1443 في تونس

امساكية رمضان 2022 تونس، تزداد عمليات البحث بشكل كبير جدًا عبر العديد من محركات البحث المختلفة في جميع أنحاء المحافظات التونسية من أجل التعرف على امساكية رمضان 2022 تونس، وذلك حيث ينتظر الملايين من الأشخاص المسلمين في تونس وفي الوطن العربي كله بداية الشهر العظيم شهر رمضان، واليكم في السطور القادمة من هذا المقال عبر موقع ثقفني الإخباري الإمساكية الخاصة بشهر رمضان 1443-2022 في دولة تونس.

امساكية رمضان 2022 تونس

وتوقع علماء الفلك المسلمون أن تكون امساكية رمضان 2022 تونس كالآتي:-

اليوم التاريخ الهجري التاريخ الميلادي الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء الأحد 1 رمضان 1443 3 أبريل، 2022 04:37 ص 06:11 ص 12:30 م 04:05 م 06:50 م 08:20 م الأثنين 2 رمضان 1443 4 أبريل، 2022 04:35 ص 06:09 ص 12:30 م 04:05 م 06:51 م 08:21 م الثلاثاء 3 رمضان 1443 5 أبريل، 2022 04:33 ص 06:08 ص 12:30 م 04:06 م 06:52 م 08:22 م الأربعاء 4 رمضان 1443 6 أبريل، 2022 04:32 ص 06:07 ص 12:29 م 04:06 م 06:52 م 08:22 م الخميس 5 رمضان 1443 7 أبريل، 2022 04:30 ص 06:05 ص 12:29 م 04:06 م 06:53 م 08:23 م الجمعة 6 رمضان 1443 8 أبريل، 2022 04:28 ص 06:04 ص 12:29 م 04:06 م 06:54 م 08:24 م السبت 7 رمضان 1443 9 أبريل، 2022 04:27 ص 06:02 ص 12:29 م 04:06 م 06:55 م 08:25 م الأحد 8 رمضان 1443 10 أبريل، 2022 04:25 ص 06:01 ص 12:28 م 04:07 م 06:56 م 08:26 م الأثنين 9 رمضان 1443 11 أبريل، 2022 04:23 ص 05:59 ص 12:28 م 04:07 م 06:57 م 08:27 م الثلاثاء 10 رمضان 1443 12 أبريل، 2022 04:22 ص 05:58 ص 12:28 م 04:07 م 06:58 م 08:28 م الأربعاء 11 رمضان 1443 13 أبريل، 2022 04:20 ص 05:57 ص 12:28 م 04:07 م 06:59 م 08:29 م الخميس 12 رمضان 1443 14 أبريل، 2022 04:18 ص 05:55 ص 12:27 م 04:07 م 06:59 م 08:29 م الجمعة 13 رمضان 1443 15 أبريل، 2022 04:17 ص 05:54 ص 12:27 م 04:08 م 07:00 م 08:30 م السبت 14 رمضان 1443 16 أبريل، 2022 04:15 ص 05:52 ص 12:27 م 04:08 م 07:01 م 08:31 م الأحد 15 رمضان 1443 17 أبريل، 2022 04:13 ص 05:51 ص 12:27 م 04:08 م 07:02 م 08:32 م الأثنين 16 رمضان 1443 18 أبريل، 2022 04:12 ص 05:50 ص 12:26 م 04:08 م 07:03 م 08:33 م الثلاثاء 17 رمضان 1443 19 أبريل، 2022 04:10 ص 05:48 ص 12:26 م 04:08 م 07:04 م 08:34 م الأربعاء 18 رمضان 1443 20 أبريل، 2022 04:08 ص 05:47 ص 12:26 م 04:09 م 07:05 م 08:35 م الخميس 19 رمضان 1443 21 أبريل، 2022 04:07 ص 05:46 ص 12:26 م 04:09 م 07:06 م 08:36 م الجمعة 20 رمضان 1443 22 أبريل، 2022 04:05 ص 05:45 ص 12:25 م 04:09 م 07:06 م 08:36 م السبت 21 رمضان 1443 23 أبريل، 2022 04:03 ص 05:43 ص 12:25 م 04:09 م 07:07 م 08:37 م الأحد 22 رمضان 1443 24 أبريل، 2022 04:02 ص 05:42 ص 12:25 م 04:09 م 07:08 م 08:38 م الأثنين 23 رمضان 1443 25 أبريل، 2022 04:00 ص 05:41 ص 12:25 م 04:09 م 07:09 م 08:39 م الثلاثاء 24 رمضان 1443 26 أبريل، 2022 03:58 ص 05:39 ص 12:25 م 04:09 م 07:10 م 08:40 م الأربعاء 25 رمضان 1443 27 أبريل، 2022 03:57 ص 05:38 ص 12:25 م 04:10 م 07:11 م 08:41 م الخميس 26 رمضان 1443 28 أبريل، 2022 03:55 ص 05:37 ص 12:24 م 04:10 م 07:12 م 08:42 م الجمعة 27 رمضان 1443 29 أبريل، 2022 03:54 ص 05:36 ص 12:24 م 04:10 م 07:13 م 08:43 م السبت 28 رمضان 1443 30 أبريل، 2022 03:52 ص 05:35 ص 12:24 م 04:10 م 07:14 م 08:44 م الأحد 29 رمضان 1443 1 مايو، 2022 03:51 ص 05:34 ص 12:24 م 04:10 م 07:14 م 08:44 م الأثنين 30 رمضان 1443 2 مايو، 2022 03:49 ص 05:32 ص 12:24 م 04:10 م 07:15 م 08:45 م

موعد شهر رمضان في تونس 2022

وبعد أن قدمنا لكم امساكية رمضان 2022 تونس نتعرف على موعد بداية شهر رمضان الكريم، حيث من المتوقع أن يبدأ شهر رمضان للعام الحالي 2022 / 1443 في يوم الثالث من شهر أبريل 2022، أي أنه بدأ العد التنازلي لشهر رمضان الكريم حيث لم يتبقى سوا 15 يوم فقط.