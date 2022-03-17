نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على امساكية رمضان 2022 تونس ومواعيد الصلاة في شهر رمضان 1443 في تونس في المقال التالي
امساكية رمضان 2022 تونس، تزداد عمليات البحث بشكل كبير جدًا عبر العديد من محركات البحث المختلفة في جميع أنحاء المحافظات التونسية من أجل التعرف على امساكية رمضان 2022 تونس، وذلك حيث ينتظر الملايين من الأشخاص المسلمين في تونس وفي الوطن العربي كله بداية الشهر العظيم شهر رمضان، واليكم في السطور القادمة من هذا المقال عبر موقع ثقفني الإخباري الإمساكية الخاصة بشهر رمضان 1443-2022 في دولة تونس.
امساكية رمضان 2022 تونس
وتوقع علماء الفلك المسلمون أن تكون امساكية رمضان 2022 تونس كالآتي:-
|اليوم
|التاريخ الهجري
|التاريخ الميلادي
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الأحد
|1 رمضان 1443
|3 أبريل، 2022
|04:37 ص
|06:11 ص
|12:30 م
|04:05 م
|06:50 م
|08:20 م
|الأثنين
|2 رمضان 1443
|4 أبريل، 2022
|04:35 ص
|06:09 ص
|12:30 م
|04:05 م
|06:51 م
|08:21 م
|الثلاثاء
|3 رمضان 1443
|5 أبريل، 2022
|04:33 ص
|06:08 ص
|12:30 م
|04:06 م
|06:52 م
|08:22 م
|الأربعاء
|4 رمضان 1443
|6 أبريل، 2022
|04:32 ص
|06:07 ص
|12:29 م
|04:06 م
|06:52 م
|08:22 م
|الخميس
|5 رمضان 1443
|7 أبريل، 2022
|04:30 ص
|06:05 ص
|12:29 م
|04:06 م
|06:53 م
|08:23 م
|الجمعة
|6 رمضان 1443
|8 أبريل، 2022
|04:28 ص
|06:04 ص
|12:29 م
|04:06 م
|06:54 م
|08:24 م
|السبت
|7 رمضان 1443
|9 أبريل، 2022
|04:27 ص
|06:02 ص
|12:29 م
|04:06 م
|06:55 م
|08:25 م
|الأحد
|8 رمضان 1443
|10 أبريل، 2022
|04:25 ص
|06:01 ص
|12:28 م
|04:07 م
|06:56 م
|08:26 م
|الأثنين
|9 رمضان 1443
|11 أبريل، 2022
|04:23 ص
|05:59 ص
|12:28 م
|04:07 م
|06:57 م
|08:27 م
|الثلاثاء
|10 رمضان 1443
|12 أبريل، 2022
|04:22 ص
|05:58 ص
|12:28 م
|04:07 م
|06:58 م
|08:28 م
|الأربعاء
|11 رمضان 1443
|13 أبريل، 2022
|04:20 ص
|05:57 ص
|12:28 م
|04:07 م
|06:59 م
|08:29 م
|الخميس
|12 رمضان 1443
|14 أبريل، 2022
|04:18 ص
|05:55 ص
|12:27 م
|04:07 م
|06:59 م
|08:29 م
|الجمعة
|13 رمضان 1443
|15 أبريل، 2022
|04:17 ص
|05:54 ص
|12:27 م
|04:08 م
|07:00 م
|08:30 م
|السبت
|14 رمضان 1443
|16 أبريل، 2022
|04:15 ص
|05:52 ص
|12:27 م
|04:08 م
|07:01 م
|08:31 م
|الأحد
|15 رمضان 1443
|17 أبريل، 2022
|04:13 ص
|05:51 ص
|12:27 م
|04:08 م
|07:02 م
|08:32 م
|الأثنين
|16 رمضان 1443
|18 أبريل، 2022
|04:12 ص
|05:50 ص
|12:26 م
|04:08 م
|07:03 م
|08:33 م
|الثلاثاء
|17 رمضان 1443
|19 أبريل، 2022
|04:10 ص
|05:48 ص
|12:26 م
|04:08 م
|07:04 م
|08:34 م
|الأربعاء
|18 رمضان 1443
|20 أبريل، 2022
|04:08 ص
|05:47 ص
|12:26 م
|04:09 م
|07:05 م
|08:35 م
|الخميس
|19 رمضان 1443
|21 أبريل، 2022
|04:07 ص
|05:46 ص
|12:26 م
|04:09 م
|07:06 م
|08:36 م
|الجمعة
|20 رمضان 1443
|22 أبريل، 2022
|04:05 ص
|05:45 ص
|12:25 م
|04:09 م
|07:06 م
|08:36 م
|السبت
|21 رمضان 1443
|23 أبريل، 2022
|04:03 ص
|05:43 ص
|12:25 م
|04:09 م
|07:07 م
|08:37 م
|الأحد
|22 رمضان 1443
|24 أبريل، 2022
|04:02 ص
|05:42 ص
|12:25 م
|04:09 م
|07:08 م
|08:38 م
|الأثنين
|23 رمضان 1443
|25 أبريل، 2022
|04:00 ص
|05:41 ص
|12:25 م
|04:09 م
|07:09 م
|08:39 م
|الثلاثاء
|24 رمضان 1443
|26 أبريل، 2022
|03:58 ص
|05:39 ص
|12:25 م
|04:09 م
|07:10 م
|08:40 م
|الأربعاء
|25 رمضان 1443
|27 أبريل، 2022
|03:57 ص
|05:38 ص
|12:25 م
|04:10 م
|07:11 م
|08:41 م
|الخميس
|26 رمضان 1443
|28 أبريل، 2022
|03:55 ص
|05:37 ص
|12:24 م
|04:10 م
|07:12 م
|08:42 م
|الجمعة
|27 رمضان 1443
|29 أبريل، 2022
|03:54 ص
|05:36 ص
|12:24 م
|04:10 م
|07:13 م
|08:43 م
|السبت
|28 رمضان 1443
|30 أبريل، 2022
|03:52 ص
|05:35 ص
|12:24 م
|04:10 م
|07:14 م
|08:44 م
|الأحد
|29 رمضان 1443
|1 مايو، 2022
|03:51 ص
|05:34 ص
|12:24 م
|04:10 م
|07:14 م
|08:44 م
|الأثنين
|30 رمضان 1443
|2 مايو، 2022
|03:49 ص
|05:32 ص
|12:24 م
|04:10 م
|07:15 م
|08:45 م
موعد شهر رمضان في تونس 2022
وبعد أن قدمنا لكم امساكية رمضان 2022 تونس نتعرف على موعد بداية شهر رمضان الكريم، حيث من المتوقع أن يبدأ شهر رمضان للعام الحالي 2022 / 1443 في يوم الثالث من شهر أبريل 2022، أي أنه بدأ العد التنازلي لشهر رمضان الكريم حيث لم يتبقى سوا 15 يوم فقط.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تعرف على امساكية رمضان 2022 تونس ومواعيد الصلاة في شهر رمضان 1443 في تونس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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