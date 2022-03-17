نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات الاستعلام عن دعم ريف برقم الهوية الوطنية والفئات المستهدفة للحصول على دعم الريف في المقال التالي

عمر شويل - جدة دعم ريف، يعد برنامج دعم الريف من أكثر برامج الدعم التي تقدمها المملكة العربية السعودية والتي ساعدت في رفع المعاناة وتحسين مستوي المعيشة للعديد من الفئات، لذلك ومن خلال السطور القادمة سنتعرف عن ماهو برنامج دعم الريف، وما هي الشروط اللازمة للحصول على الدعم وكيفية التقديم؟

الفئات المستهدفة للحصول على دعم الريف

يعد برنامج دعم الريف أحدى أفضل المشروعات التنموية التي تشرف عليها وزارة البيئة والمياه وزراعة السعودية، ويسعى البرنامج لتقديم كافة أوجه الدعم للعديد من الفئات التي تعمل بالمشروعات الزراعية مثل دعم المواشي، وتصنيع البخور، ومنتجات الحليب، وإنتاج دبس الرمان، وتصنيع البهارات وما إلى ذلك.

كما يقدم البرنامج الدعم لبعض الفئات الآخري، مثل العاطلين والمتقاعدين وربات البيوت والآسر المنتجة، وقد حددت الوزارة بعض من الشروط الواجب توافرها، حتى يمكن الاستفادة من الدعم بشكل مباشر، وتتمثل تلك الشروط فيما يلي:

أن يكون المتقدم من العاملين بالمجالات الزراعية التي يدعمها برنامج دعم الريف.

أن لا يكون للمتقدم عمل آخر سواء بالقطاع العام أو بالقطاع الخاص.

أن لا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا.

أن لا يزيد الدخل الشهري للمتقدم عن ستة آلاف ريال سعودي.

أن يمتلك المتقدم حسام بنكي مفعل، حتى يتمكن من استلام مبلغ الدعم الشهري.

طريقة التقديم على منصة دعم الريف

سهلت الحكومة السعودية كافة العقبات أمام الفئات المستحقة للحصول على دعم الريف، حيث قد أتاحت منصة دعم الريف الإلكترونية التي يمكن التقديم من خلالها للحصول على الدعم، دون الحاجة للتنقل ما بين المكاتب والإدارات، لذلك يمكن لإى ممن تنطبق عليهم الشروط السابقة التقدم عن طريق إتباع الخطوات التالية: