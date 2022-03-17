نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنا منصة دعم الكهرباء الاردن 2022 kahraba gov jo للتسجيل في دعم فاتورة الكهرباء في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط منصة دعم الكهرباء الاردن، ازداد البحث عن موقع دعم الكهرباء الاردن من طرف وهذا من أجل التسجيل في دعم الكهرباء من طرف كل المواطنين الأردنيين، وهذا عبر هيئة تنظيم قطاع الطاقة بالأردن، إذ يمكن لكافة المواطنين الأردنيين الراغبين في الاستفادة من التعرفة الجديدة التي أقرتها الحكومة تفعيل تسجيلهم من خلال المنصة، والذي سيبدأ العمل به في الثلاثي الأول من العام الحالي، تحديدا في أبريل 2022، إذ ستحصل كل أسرة أردنية على دعم مقدم من الدولة (تعرفة الكهرباء المدعومة)، وتجدر الإشارة إلى أنّ فواتير الكهرباء ستشهد انخفاضا ملحوظا بنسبة تقدر 93٪ في حالة استهلك الفرد نسبة أقل من 600 ك.و.س شهرياً وكان مبلغ فاتورته أقل من 50 دينارا، وسنتحدث في مقالنا هذا عن رابط منصة دعم الكهرباء الاردن، تابعوا معنا.

رابط منصة دعم الكهرباء الاردن

تجدر الإشارة إلى أنّ هيئة تنظيم قطاع الطاقة قد وضعت رابط منصة دعم الكهرباء الاردن 2022 لكل المواطنين الأردنيين الراغبين في تسجيل دعم الكهرباء في الأردن، حيث أنه في حين حددت الحكومة موعد بداية تطبيق التعرفة الجديدة للكهرباء، ازداد البحث بشكل كبير على محرك بحث جوجل عن موقع دعم الكهرباء الاردن، وهذا الأخير يسهل الأمور على كل المواطنين الراغبين في الاستفادة.

علاوة على ذلك، صرحت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن دعم الكهرباء أنه باستطاعة كل الأسر الأردنية أن يقوموا بالتقجيم في منصة دعم الكهرباء، هذه الواجهة الإلكترونية التي يمكن الوصول إليها من خلال عبر رابط منصة دعم الكهرباء الاردن ، تضمن تسهيل الأمور على كل المواطنين دون عناء التنقل إلى الإدارات، خصوصا في ظل انتشار وباء كورونا.

الفئات المستفيدة من دعم الكهرباء الاردن

يستفسر الكثير من المواطنين الأردنيين الراغبين في الاستفادة من التعرفة الكهربائية الجديدة التي أطلقتها حكومة المملكة من خلال هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، عن الفئات المعنية بإمكانية تسجيل دعم الكهرباء في الاردن، ويتم ذلك عبر بالاعتماد بشكل تدريجي على نطاقات التعرفة، وقد عينت الهيئة الفئات المستفيدة من دعم الكهرباء الذي بدأ يوم الأربعاء وسيتم تطبيقه في الأشهر القادمة، المستفيدون هم:

أن يكون المتقدم حاملا للجنسية الأردنية، ولا يحتسب الدعم إلا على متر واحد يختاره هو.

المرأة الأردنية المتزوجة من غير أردني.

الأفراد الذين يتلقون إعانة من صندوق المعونة الوطنية، وكذلك المستفيدين من برنامج التغذية والتكافل.

الأشخاص الحائزين على الشرف الملكي للإسكان أو الطاقة المتجددة، وكذلك أرباب الأسر من سكان قطاع غزة.

وكذلك حاملي جوازات سفر أردنية مؤقتة.

نظام التعرفة الجديدة قطاع الأسرة حسب قطاع الاستهلاك

لا بد من توضيح أمر لكل باحث عن رابط منصة دعم الكهرباء الاردن، وهو أنّ التعرفة الجديدة للكهرباء تحسب كما يلي:

أولا: من 1 إلى 300 كلفن و50 ت / كل شهر، ثانيا: من 301 إلى 600 كلفن و. T / 100 / كل شهر، ثالثا: أكثر من 600 ك. و. ت / 200 / شهريا أيضا.

أما بالنسبة للنموذج الثاني بخصوص التسجيل في دعم الكهرباء، يقدم له دعم مباشر يصرف للمستفيد بشكل تلقائي إذا استوفى كل الشروط، ويتم خصم 2.5 دينار / شهر من فاتورته إذا بلغ استهلاكه 51-200 كيلو واط في الساعة كل شهر.

وقد اقرت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بالأردن عن التعرفة الجديدة للكهرباء. لكل المواطنين الأردنيين الذين يرغبون في تقديم دعم الكهرباء. وعليه فقد تم إتاحة رابط دعم الكهرباء لكل المستعلمين. بعد أن تزايد شكاوي المواطنين بالأردن بخصوص ارتفاع التعرفة الكهربائية. ويمكنهم الآن أن يقوموا بحساب فاتورة الكهرباء الخاصة بهم بعد أن يقوموا بالتسجيل في الدعم من خلال اتباع مجموعة من الخطوات والإجراءات عبر واجهة الرئيسية للموقع.

طريقة تسجيل دعم الكهرباء

تجدر الإشارة لكل من يرغبون في التسجيل من خلال موقع دعم الكهرباء الاردن من أجل الاستفادة من التعرفة الجديدة، التي تمثل عاملا إيجابيا كبيرا وميزة توفير، ويمكنهم ذلك من خلال منصة دعم الكهرباء، عبر اتباع مجموعة من الخطوات البسيطة بعد الدخول إلى البوابة الإلكترونية، التي سهلت لهم عملية التسجيل وجنبتهم عناء التنقل والتي سنذكرها لكم فيما يلي:

أولا: الولوج إلى الموقع الإلكتروني منصة دعم الكهرباء.

ثانيا: يجب أن يقوم المتقدم بالنقر على مربع بدء التسجيل.

ثالثا: يدرج فاتورة الكهرباء للمشترك المحلي الخاص به.

رابعا: يتعين عليه ملأ كل بياناته الشخصية الموجودة في دفتر الأسرة مع ضرورة التحقق من صحتها.

خامسا: قم بإدراج المستند المؤيد بالإضافة إلى رقم الهاتف.

في الأخير يقوم بإرسال الطلب.

تجدر الإشارة إلى أن ترشيد استهلاك الطاقة في الاردن الذي اعتمدته هيئة تنظيم قطاع الطاقة يقوم بتمويل عدة مشاريع تزيد من كفاءة الطاقة وتعمل على تطويرها، وهذا عبر تسخير الطاقات المتجددة في مختلف القطاعات الاقتصادية، مثال على ذلك في المنازل، والمدارس، كما أنه يتم اعتماد نوافذ من خلال الصندوق، وهي ائتمانية، ضمانات الائتمان وتخفيف المخاطر، الدعم الفنين بالإضافة إلى تمويل رأس المال.

موعد انطلاق دعم الكهرباء

من الجدير بالذكر إلى أنه سيتم تحديد أهلية المواطنين للاستفادة من التعرفة الكهربائية الجديدة بالأردن عما قريب. وسيكون ذلك انطلاقا من تاريخ الفاتح من شهر أبريل القادم، أي مع بداية شهر رمضان المبارك، وسيتمكن كل المستفيدين المحليين من الاستفادة من التعرفة الجديدة حسب ما أعلنت عنه هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بالأردن من خلال حسابها الرسمي على تويتر.

إلى هنا نصل إلى خاتمة المقال، لقد تحدثنا عن موضوع كثر البحث عنه في الايام الأخيرة، وهو رابط منصة دعم الكهرباء الاردن. كما وضحنا لكم نظام التعرفة الجديدة للكهرباء بالأردن، ومن هي الفئات التي يمكنها تسجيل دعم الكهرباء في الأردن. ووضحنا لكم طريقة التسجيل في منصة دعم الكهرباء بطريقة مختصرة، نرجوا أن تكونوا قد استفدتم.