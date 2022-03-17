نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ارتفاع سعر سهم ارامكو اليوم طريقة التداول والاستعلام عن سعر الأسهم اليوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة استطاع أن يرتفع ثمن سهم مؤسسة النفط أرامكو في المملكة العربية السعودية بعد الهبوط الذي كان فيه في أواخر عام 2020 نتيجة تداعيات فيروس كورونا، حيث ارتفع بمعدل 4,11% أي اقتر أن يصل من 40 ريال من أجل السهم الواحد، وكانت أسهم أرامكو على أس القائمة وذلك بمقدار 1,6 مليار ريال وذلك عن طريق التداول على 39,7 مليون سهم، واستطاعت نسبتها السوقية أن تتعدى 2 تريليون دولار.

الاستعلام عن سعر اسهم ارامكو

الارتفاع الذي شهده أسهم أرامكو ظهر متوافقًا مع ارتفاع المعدل الرئيسي للأسهم السعودية تأسي حيث أغلقت على معدل 0,79% وه ما يساوي 98 نقطة وبذلك وصلت إلى إجمالي 12561.

ووصل مجموع قيم التداول إلى 11,5 مليار ريال وذلك قيمة التداول على 260 مليون سهم، ووصلت نسبة رأس المال في السوق إلى 10,68 تريليون ريال أي ما يعادل 2,85 تريليون دولار.

وارتفع قطاع الطاقة متصدرًا كافة قطاعات السوق بنسبة 3,6% وكذلك ارتفع قطاع الخدمات الاستهلاكية بمعدل ارتفاع 1,83% وكل ذلك بدعم ومساندة من عمل سهم أرامكو.

الارتفاعات التي حققتها اسهم ارامكو

منذ أيام قليلة تم نقل 4% من أسهم أرامكو السعودية الخاصة بشركة الزيت العربية في المملكة العربية السعودية إلى صندوق الاستثمارات العامة، وهذا حسب ما أعلنه ولي العهد السعودي والقائم بمنصب رئيس مجلس الوزراء وكذلك رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وأيضًا الشاغل لمنصب رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة الأمير محمد بن سلمان.

كل هذه الارتفاعات التي حققتها أسهم أرامكو كان وسط قلقها من ضرب روسيا إلى أوكرانيا وما ينتج عنه من أضرار قد تصل إلى مجال الطاقة ولقد حدث بالفعل منذ أيام مخاوف أسهم أرامكو وقامت روسيا بضرب أوكرانيا الغزو الذي سيشهد تأثيرات على الأوضاع الاقتصادية في العالم كله، وفي الحقيقة أن لوقتنا هذا انعكس هذا الغزو على أكبر منجم للنفط في العالم كله وهي السعودية، والذي زاد فيها سهم أرامكو إلى أقصى مستوياته منذ دخوله الأسواق العالمية، قد استطاعت مؤسسة أرامكو السعودية أن تأخذ المركز الثانية في المعدل السوقي والذي وصل إلى 2,23 تريليون دولار أمريكي.