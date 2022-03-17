الكرملين: مكالمة بوتين وأردوغان تركزت على البعد الإنساني للملف الأوكراني

أكد الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقش في مكالمة هاتفية أجراها اليوم الخميس مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، مستجدات الوضع في أوكرانيا حيث تجري موسكو عملية عسكرية.

وأكدت الرئاسة الروسية في بيان لها أن الزعيمين خلال الاتصال ناقشا "النواحي المختلفة لتطورات الوضع حول العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس"، مضيفة أن بوتين أطلع أردوغان على سير المحادثات بين المفاوضين الروس والأوكرانيين.

وجاء في البيان: "تم التركيز خلال الحوار على البعد الإنساني، حيث أعرب رجب طيب أردوغان عن امتنانه للمساعدة (الروسية) في إجلاء رعايا تركيا من أراضي أوكرانيا وتأمين خروج السفن المحملة بشحنات تركية من الموانئ الروسية المطلة على بحر آزوف".

ولفت البيان إلى أن الرئيسين خلال المكالمة استعرضا المسائل المتعلقة بالأجندة الثنائية وأشادا بنتائج المحادثات التي جرت مؤخرا في أنطاليا وموسكو بين وزيري الخارجية الروسي والتركي سيرغي لافروف ومولود تشاووش أوغلو.

وتابع البيان: "تم التعبير عن السعي إلى مواصلة تطوير التعاون الاقتصادي التجاري متبادل المنفعة بما يشمل تطبيق مشاريع استراتيجية في مجال الطاقة".

وسبق أن أكد الجانب التركي أن أردوغان أبدى خلال المكالمة استعداد بلده لاستضافة اجتماع قمة بين بوتين ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بغية وضع حد للقتال في أوكرانيا.