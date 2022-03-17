أكد الرئيس الصيني، شي جين بينغ، أن بلاده ستتمسك باستراتيجيتها القائمة على صفر إصابات كوفيد-19، وفق ما أعلن التلفزيون الرسمي، في وقت يتفشى الوباء في الصين بشكل غير مسبوق منذ ظهوره.
وقال شي وفق ما نقلت عنه شبكة "سي سي تي في" الرسمية: "علينا دائما مواصلة منح أولوية للناس وحياتهم والتمسك بالدقة العلمية وسياسة صفر (كوفيد) الديناميكية، ووضع حد لتفشي الوباء في أقرب وقت ممكن".
وأكد خلال اجتماع لكبار القادة الصينيين أن على بلاده "رفع مستوى الوقاية والمكافحة الدقيقة علميا ومواصلة تحسين تدابير مكافحة الأمراض".
ودعا شي إلى "تعزيز قطاعات تكنولوجية رئيسية مثل التطعيم والفحوص السريعة وأبحاث تطوير الأدوية".
ولفت الرئيس الصيني إلى الحاجة لزيادة "توجيهات الوقاية والمكافحة" للمناطق الأكثر تأثرا، والسيطرة سريعا على المجموعات المحلية حيث يتفشى الوباء".
وشدد على الحاجة إلى تعزيز تدابير الوقاية في نقاط الدخول، مع ارتفاع عدد الإصابات في أوساط الأشخاص القادمين من الخارج.
وقبل ثلاثة أسابيع فقط، كانت الصين التي تعد من بين آخر الدول التي تمسكت بسياسة منع تسجيل حتى إصابة واحدة بالوباء، تسجل أقل من مئة إصابة يوميا، لكن الرقم بات يتجاوز الألف يوميا منذ أسبوع.
لكن المتحور "أوميكرون" سريع الانتقال بات يشكل تحديا لاستراتيجية صفر كوفيد، ما أدى إلى إغلاق مدن من بينها شنجن، فيما فرضت قيود مشددة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس الصيني يؤكد أن بلاده ستتمسك باستراتيجيتها القائمة على صفر إصابات كوفيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.