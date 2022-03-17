الرئيسان الصينى والأمريكى يبحثان غدا القضايا ذات الاهتمام المشترك

جدة - نرمين السيد - وأضافت الوزارة - حسبما نقلت شبكة "سكاى نيوز" البريطانية فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أن الزعيمين سيبحثان العلاقات الصينية-الأمريكية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وكان زعماء العالم وخبراء الأمن قد قالوا فى وقت سابق إن الصين هى الدولة الوحيدة القادرة على جعل الرئيس الروسى فلاديمير بوتين يوقف العمليات العسكرية فى أوكرانيا.

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