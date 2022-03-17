الجزائر: تخفيف التدابير الصحية المفروضة على المسافرين إلى البلاد

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الحكومة الجزائرية، فى بيان، أن هذه التدابير الجديدة، التى ستدخل حيز التنفيذ، ابتداء من يوم الأحد المقبل، تشمل إلغاء اختبار التحليل الجينى عند الوصول، وعدم إجراء اختبار "PCR" شريطة تقديم جواز تلقيح يعود تاريخه إلى أقل من تسعة أشهر.

كما تشمل هذه الإجراءات وجوب تقديم الأشخاص غير الملقحين اختبار "PCR" سلبى يعود تاريخه إلى أقل من 72 ساعة بدلا من أقل من 36 ساعة كما كان سابقا.

وبحسب البيان، تظل هذه التدابير قابلة للتكييف وفقا لتطور الوضع الوبائى.

يذكر أن الحصيلة اليومية لمعدل الإصابات بفيروس كورونا قد شهدت انخفاضًا ملحوظا فى الجزائر، وتشهد الحالة الوبائية استقرارا بحسب ما أعلنته وزارة الصحة الجزائرية.