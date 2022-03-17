الإمارات تعرب عن استعدادها لدعم الجهود كافة لإيجاد حل للأزمة الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الخارجية والتعاون الدولى الإماراتى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ضرورة التوصل إلى تسوية وحل سلمى بين روسيا وأوكرانيا، معربًا عن استعداد بلاده لدعم الجهود كافة، لإيجاد حل للأزمة، بما فى ذلك وقف إطلاق النار.





وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن ذلك جاء خلال لقاء الشيخ عبدالله بن زايد، اليوم الخميس، نظيره الروسى سيرجى لافروف، حيث بحثا التعاون بين البلدين، وسبل تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية فى المجالات كافة، وتبادلا وجهات النظر حول التطورات والتحديات الرئيسية المتعلقة بالأمن والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وناقش الوزيران المستجدات الإقليمية والدولية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، والجهود المبذولة للتوصل إلى حل سلمى للأزمة فى أوكرانيا، فضلاً عن مناقشة سبل استقرار أسواق الطاقة والسلع العالمية بما فى ذلك المعروض العالمى من الحبوب.

وشدد وزير الخارجية الإماراتى، على أهمية الحفاظ على السلام والأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمى والدولى، مشيرًا إلى التزام دولة الإمارات بالدبلوماسية البناءة الهادفة إلى خفض التصعيد.

وأعرب وزير الخارجية الإماراتى، عن قلق بلاده بشأن التداعيات الإنسانية للوضع الجارى، واستعرض الآليات الممكنة لتخفيف معاناة المدنيين، مشددًا على أهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية دون عوائق بما يتماشى مع القانون الدولى الإنسانى، مشيرًا إلى دور الأمم المتحدة فى هذا الصدد، مجددًا دعم دولة الإمارات لعملها الإنسانى.