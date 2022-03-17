التحالف: تنفيذ 14 عملية استهداف ضد ميليشيا الحوثى فى مأرب وصعدة

جدة - نرمين السيد - وذكر التحالف -فى نبأ عاجل أوردته قناة (الإخبارية) السعودية، اليوم الخميس- أن عمليات مأرب وصعدة دمرت 9 آليات وأوقعت خسائر بشرية فى صفوف الميليشيا الحوثية.

وكان التحالف قد أعلن، أمس الأربعاء، تنفيذ 18 عملية استهداف ضد الميليشيات الحوثية فى محافظتى مأرب وصعدة وتدمير 11 آلية عسكرية حوثية خلال العمليات العسكرية.

وكثفت مقاتلات التحالف العربى غاراتها الجوية، خلال الأيام الماضية فى مختلف جبهات القتال، والتى أسفرت عن تدمير عدد كبير من الآليات العسكرية وقتل المئات من الحوثيين بينهم قيادات بارزة.