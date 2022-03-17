بعد تسجيل إصابات قياسية.. الصين تتمسك بسياسة "صفر كوفيد"

أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ أن بلاده "ستتمسّك" باستراتيجيتها القائمة على صفر إصابات كورونا، وفق ما أعلن التلفزيون الرسمي الخميس، في وقت يتفشى الوباء في الدولة الأكثر اكتظاظا في العالم بشكل غير مسبوق منذ ظهوره.

وقال شي، وفق ما نقلت عنه شبكة "سي سي تي في" الرسمية: "علينا دائما مواصلة منح أولوية للناس وحياتهم والتمسّك بالدقة العلمية وسياسة صفر (كوفيد) الديناميكية ووضع حد لتفشي الوباء في أقرب وقت ممكن".

وأكد خلال اجتماع لكبار القادة الصينيين أن على بلاده "رفع مستوى الوقاية والمكافحة الدقيقة علميا ومواصلة تحسين تدابير مكافحة الأمراض".

وقبل ثلاثة أسابيع فقط، كانت الصين - التي تعد من بين آخر الدول التي تمسّكت بسياسة منع تسجيل حتى إصابة واحدة بالوباء - تسجّل أقل من مئة إصابة يوميا، لكن الرقم بات يتجاوز الألف يوميا منذ أسبوع.

وظهر الفيروس في مدينة ووهان الصينية أواخر العام 2019 ونجحت السلطات في السيطرة عليه عبر فرض تدابير مشددة، ولم تعلن أي وفاة مرتبطة به على مدى أكثر من عام.

لكن المتحور أوميكرون سريع الانتقال بات يشكّل تحديا لاستراتيجية صفر كورونا، مما أدى إلى إغلاق مدن من بينها شنغن فيما فرضت قيود مشددة.

ودعا شي إلى "تعزيز قطاعات تكنولوجية رئيسية مثل التطعيم والفحوص السريعة وأبحاث تطوير الأدوية".

ولفت إلى الحاجة لزيادة "توجيهات الوقاية والمكافحة" للمناطق الأكثر تأثّرا و"السيطرة سريعا على المجموعات المحلية حيث يتفشى الوباء".

كما شدد على الحاجة إلى تعزيز تدابير الوقاية في نقاط الدخول مع ارتفاع عدد الإصابات في أوساط الأشخاص القادمين من الخارج.