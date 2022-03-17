الان …. رابط الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 جميع الجامعات العراقية عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية PDF

رابط الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 جميع الجامعات العراقية من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، حيث تزايدت معدلات البحث فى الاونة الاخيرة بحثاً عن طرق الكشف والاستعلام عن تلك النتائج والتي نستعرضها ونتابعها الان مع حضراتكم عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز بعد ان تم الاعلان عن نسب القبول الموازي وشروطه فى جميع التخصصات التي جاءت أمام الطلاب والطالبات

رابط الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022

بشكل مؤخر كشفت وزارة التعليم والبحث العلمي العراقية عن نتائج القبول الموازي فى جميع المحافظات العراقية، حيث تم الاشارة على إعلان تلك النتائج بواسطة تفعيل موقع وزارة التربية والتعليم العراقية ليصبح منصة متخصصة على نشر تلك النتائج التي تم الإعلان عنها فى جميع المحافظات العراقية بعد الاشارة على قبول نحو 22 ألف طالب وطالبة بالعراق على ان نستعرض على غرار هذا الامر و نستعرض مع حضراتكم الان من خلال الفقرة التالية من هذا المقال طريقة اجراء الاستعلام عن تلك النتائج الكترونياً فى جميع المحافظات العراقية

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

نتابع ونستعرض عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز طريقة اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي اون لاين فى جميع المحافظات العراقية على نحو الكتروني جاء بالشكل التالي:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

البدء فى اجراء الاستعلام عن تلك النتائج بواسطة إدخال اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني

النقر على ايقونة استعلام عن تلك النتائج على ان تكون على الفور امامكم تلك النتائج معلنة بنجاح

شروط القبول الموازي في العراق

يجب أن يحصل الطالب على نسبة لا تقل عن 3 درجات وأعلى من ذلك على الحد الأدنى حتى يتمكن من أن يلتحق بالكليات والجامعات التي تتعلق بالمجموعة الطبية.

إلى جانب أهمية أن يحصل الطالب على مجموعة بنسبة 4 درجات من درجات الحد الأدنى، حتى أن يتم قبوله بالجامعات الهندسية.

ولا تقل نسبة المعدل التراكمي للطالب عن 5 درجات للحد الأدنى، من أجل الالتحاق في جامعات العلوم على مستوى كافة الجامعات العراقية.

أما بالنسبة لباقي الكليات والمعاهد في العراق قامت الوزارة بتحديد أن لا يقل نسبة درجات الطالب عن 6 حتى يتم قبوله.

معدلات قبول الطلاب في الجامعات العراقية