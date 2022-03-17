من هنُا الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي 2022 من موقع epedu.gov.iq وزارة التربية والتعليم العراقية

من هنُا الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي والتي بات يترقبها وينتظرها عدد كبير من الطلاب والسادة أولياء الأمور بعد ان تم التأكيد على أنها سيتم الكشف عنها بعد ان انهي طلبة وطالبات الصف الثالث المتوسط الخارجي كامل اختباراتهم فى جميع المحافظات العراقية لذا نستعرض ونتابع مع حضراتكم الان طريقة الكشف والاستعلام عن تلك النتائج الكترونياً من موقع الوزارة الرسمي

الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي

بامكانكم اجراء الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي بعد ان تم الانتهاء من عمليات رفعها على شكل ملفات pdf على ان تنتهي وزارة التربية والتعليم العراقية بشكل مؤخرا من عمليات التصحيح ورصد الدرجات في كافة المحافظات العراقية لتنتهي الوزارة بعد طول انتظار على تجهيز إعلان تلك النتائج على موقع وزارة التربية والتعليم العراقي الرسمي على شكل ملفات pdf أمام طلاب البصرة واربيل ودهوك وكركوك وميسان وذي قار وجميع المحافظات العراقية علي ان تاتي طريقة اجراء الاستعلام عن تلك النتائج الكترونياً فى جميع المحافظات العراقية على شكل الكتروني نستعرض ونتابع الان من خلال الفقرة التالية من هذا المقال

خطوات الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي

تسود أجواء الترقب مابين عشرات الالاف من الطلاب والطالبات على طرق الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على نحو خطوات جاءت بالشكل وبالصورة الإلكترونية التي أشارت إليها وزارة التربية والتعليم العراقية على النحو التالي:-

الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي

البدء فى اجراء الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي

البدء فى تسجيل اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني والمحافظة التي يتبع اليها الطالب

النقر على ايقونة استعلام على ان تكون على الفور أمامكم النتائج معلنة

هذا وبامكانكم مشاركتنا فى صندوق التعليقات الذي بالاسفل بالبيانات المطلوبة للاستعلام عن تلك النتائج حتى نساعدكم على الفور بكافة البيانات المتعلقة حول تلك النتائج التي تم التأكيد على أنها ستعلن اون لاين فى جميع المحافظات العراقية

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