نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلم عن نتائج الثالث المتوسط 2022 التمهيدي عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية epedu.gov.iq في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج الثالث المتوسط 2022 التمهيدي حيث يبحث العديد من الطلاب العراقيين عن نتيجة الدور الأول للثالث المتوسط 2022م، حيث قد أنها الطلاب امتحاناتهم حضوريًا بالمدارس وسط الإجراءات الاحترازية المشددة لكبح انتشار الوباء المستجد والحفاظ على سلامة وصحة الطلاب وأعضاء الهيئة التدريسية، نتائج الامتحانات التمهيدية بالعراق، فقد أكدت مصادر مسؤولة بوزارة التعليم العراقية أن تصحيح إجابات الطلاب على وشك الانتهاء وسوف يتم الإعلان عن النتيجة أثناء الأيام القادمة، لذا سنبين فيما يلي الآلية الصحيحة للاستعلام عن نتيجة الثالث المتوسط العراقي 2022م الدور الأول.

نتائج الثالث المتوسط 2022 التمهيدي

وفرت وزارة التعليم العراقية رابط رسمي يستخدمه الطلاب للاطلاع على نتائجهم عقب اعتمادها، حيث أكدت الوزارة أن جميع النتائج سيتم رفعها على موقعها الرسمي ، وذلك بين الخدمات الإلكترونية التي تتيحها الوزارة للطلاب و لتيسير الحصول على النتائج دون الاضطرار للخروج من المنازل، ومن الجدير بالذكر أن هذه النتائج ستظهر على موقع الوزارة أولًا ثم يتم توزيعها على المدارس.

طريقة الاستعلام عن نتيجة الدور الأول للثالث المتوسط 2022م

للاستعلام عن نتائج الثالث متوسط ٢٠٢٢ التمهيدي الخارجي عبر موقع نتائجنا وموقع وزارة التربية والتعليم العراقية، حيث يتمكن جميع الطلاب بالثالث المتوسط الاستعلام عن نتائجهم عقب اعتمادها من قبل وزارة التعليم، وذلك من خلال اتباع التعليمات الآتية :

الولوج للموقع الإلكتروني وزارة التربية والتعليم العراقية .

انقر على تبويب الخدمات الإلكترونية.

اضغط على نتائج الثالث المتوسط.

اختر تبويب نتائج الدور الأول.

بدون اسم الطالب ورقمه الامتحاني بشكل صحيح.

اضغط على أيقونة عرض النتائج.

وبذلك تظهر نتيجة الطالب بشكل تفصيلي.

نتائج الصف الثالث المتوسط بالعراق

نتائج الثالث المتوسط 2022 التمهيدي فقد انتهى طلاب الثالث المتوسط الدور الأول 2022 من اختباراتهم بمحافظات العراق المتباينة من مدة قصيرة، صلاح الدين، كربلاء، نينوى، ذي قار الكرخ الأولى، الكرخ الثانية، الكرخ الثالثة، الرصافة الأولى وجميع المحافظات لذا قد بينا جميع التفاصيل والمعلومات المتعلقة بنتيجة الثالث المتوسط العراق الدور الأول 2022م بجانب توضيح آلية للاستعلام عن النتيجة فور الإعلان عنها عبر الرقم الامتحاني الخاص بالطالب واسمه بالكامل.