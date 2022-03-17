وزير الدفاع الأمريكى: الناتو ملتزم بمساعدة أوكرانيا لتعزيز قدراتها الدفاعية

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز"، أعلن وزير الدفاع الأمريكى، دعم بلاده حق أوكرانيا فى الدفاع عن أراضيها.
وأوضح وزير الدفاع الأمريكى، أن بلاده تدعم كذلك خطة سلوفاكيا لاستضافة قوات حلف الناتو، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكى جو بايدن كان واضحا بشأن عدم إرسال جنود أمريكيين للقتال فى أوكرانيا.
وقال أمين عام حلف شمال الأطلسى "ناتو"، ينس ستولتنبرج، إن الحرب التى اختارها بوتين دمرت أسس السلام فى أوروبا.
وكان أمين عام الناتو، قد أعرب فى وقت سابق عن امتنانه البالغ للجهود التى تبذلها الولايات المتحدة لحماية الجزء الشرقى من التحالف، وأشاد بالتزام وكفاءة القوات الأمريكية المنتشرة فى أوروبا.
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