عاجل- ارتفاع سعر سلة خامات أوبك إلى 104.06 دولار للبرميل

جدة - نرمين السيد - قالت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) اليوم الخميس إن سعر سلة خاماتها ارتفع بواقع 20. 1 دولار ليصل إلى 06 .104 دولارات للبرميل فى تعاملات أمس الأربعاء مقابل 86ر102 دولار فى اليوم السابق.





وذكرت نشرة منظمة (أوبك) أن المعدل السنوى لسعر السلة للعام الماضى سجل 89. 69 دولارا للبرميل.

وكانت الأمانة العامة لمنظمة (أوبك) أشارت فى وقت سابق إلى أن أسعار العقود الآجلة للنفط ارتفعت بشكل حاد فى فبراير الماضى مقارنة بالشهر السابق له بدعم من أساسيات سوق الخام والطلب القوى وتبدد المخاوف بشأن فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) إلى جانب تأثرها بالصراع الجيوسياسى المتصاعد فى أوكرانيا الذى أثار المخاوف بشأن تعطل إمدادات النفط على المدى القريب.

كما حذرت من أن ارتفاع أسعار الخام سيؤثر على الأنشطة الاقتصادية فى عام 2022 لكنه لا يعرف بالضبط حدوده نظرا لتعقيد الموقف وسرعة التطورات وسيولة السوق مع وجود بيانات متواضعة حتى الآن لفهم العواقب بعيدة المدى للصراع فى أوكرانيا حيث تتغير التوقعات بشكل يومى تقريبا مما يجعل من الصعب تحديد الأرقام بدرجة معقولة من اليقين.

وكان تحالف (أوبك +) الذى يضم أعضاء (أوبك) ومنتجين من خارجها قرر فى اجتماعه الوزارى الـ 26 فى الثانى من مارس الجارى مواصلة الالتزام بخطة الإنتاج الحالية التى تستهدف زيادة إنتاج النفط تدريجيا حيث تم الاتفاق على مواصلة زيادة الإمدادات بمقدار 400 ألف برميل يوميا فى أبريل المقبل.

وتمكنت دول (أوبك +) من استئناف حوالى ثلثى الإنتاج الذى توقف فى المراحل الأولى من جائحة (كورونا) فيما لا تزال (أوبك) وشركاؤها يتوقعون ظهور فائض فى المعروض ولكنه يبدو أقل مما كان يعتقد فى السابق.