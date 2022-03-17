إيطاليا: الإنسانية الدافع للقضاء على الحرب فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس الإيطالى سيرجو ماتاريلا، اليوم الخميس، أن الحالة الإنسانية لا يمكن أن تتجزأ، ويجب أن تكون الدافع الذى يدفع إيطاليا بقوة إلى جانب البلدان الأخرى التى تشاطرها القيم الديمقراطية، إلى القضاء على أسباب الحرب التى شنها الاتحاد الروسى فى وسط أوروبا وتجاوزها.





ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية "آكى" عن ماتاريلا قوله، فى بيان بمناسبة يوم الوحدة الوطنية الإيطالية، إن "الإيطاليين والأوروبيين مطالبون بالتضامن ومساعدة المواطنين الأوكرانيين المتضررين بشكل رهيب، والالتزام بوقف القتال، ودفع القوات الروسية إلى الانسحاب واستعادة القانون الدولى". وأوضح ماتاريلا أنه فى الوقت الحالى، بل أهم من أى وقت مضى، ينبغى أن تتولى رموز الجمهورية الإيطالية التفكير بأهمية الحرية والديمقراطية وقيمة حقوق الإنسان، وعلى رأسها الحق فى العيش بسلام، مشيراً إلى أن الشعب الإيطالى يتذكر فى تلك المناسبة الوطنية كل من ضحى بحياته من أجل هذه المثل العليا. وأشار ماتاريلا إلى أن التلاحم والقيم التى توحد الإيطاليين جعلت مجتمعنا قويًا، مما سمح له بمواجهة التجارب والصعوبات العظيمة والتغلب عليها، مثل وباء كوفيد 19 الرهيب وعواقبه.

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