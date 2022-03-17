خطوة أوروبية جديدة ضد روسيا.. في الفضاء

أعلنت وكالة الفضاء الأوروبية، الخميس، تعليق مهمة "إكسومارس" الروسية الأوروبية، على خلفية الحرب في أوكرانيا.
وذكرت وكالة الفضاء الأوروبية في بيان أنها ستبحث عن بدائل لإطلاق أربع مهمات أخرى، بعد توقف التعاون مع وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" بسبب الحرب في أوكرانيا، وفق ما أوردت "فرانس برس".
وكانت مهمة "إكسومارس" تتضمن إطلاق عربة متنقلة تابع لوكالة الفضاء الأوروبية باتجاه كوكب المريخ في سبتمبر، بمساعدة قاذفة ومسبار روسيَين.
وكلّف مجلس وكالة الفضاء الأوروبية رئيسه بإجراء دراسة صناعية سريعة لإعادة إطلاق مهمة "إكسومارس" وبدائل للمهمّات الأخرى.
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