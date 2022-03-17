لينك الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية برقم الامتحاني pdf جميع الاقسام

لينك الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 من خلال الرقم الامتحاني من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية بعد أن أعلنت رسمياً عن كافة النتائج التي تتعلق بنتائج القبول الموازي، والتي قد تم القيام برفعها عبر الموقع الخاص بوزارة التربية والتعليم، كما أنها أشارت بأن الاستعلام عن النتائج يتم بطريقة إلكترونية عن طريق الموقع الرسمي الخاص بالوزارة، أو من خلال تسجيل الدخول بشكل مباشر على موقع نتائجنا، وعلى أن يتم كل هذا من خلال إضافة الرقم الامتحاني الخاص بالطلاب، ويتم من خلال اتباع بعض الخطوات السهلة التي لها علاقة بالاستعلام عن النتائج الخاصة بالتعليم الموازي على حسب ما تم الإعلان عنه من قبل الوزارة من أجل التعرف على نتائج القبول الموازي 2022 في جميع المحافظات العراقية المختلفة، ونحن اليوم من خلال مقالنا هذا سوف نستعرض لكم كافة التفاصيل التي لها علاقة بنتائج القبول الموازي.

لينك الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم رسمياً عن جميع نتائج القبول الموازي بعد ان تم التأكيد على انها سوف تكون معلنة في كافة المحافظات بالعراق بشكل كلي، وقد تم الانتهاء بالفعل من اعتماد كافة النتائج التي تتعلق بالطلاب والطالبات في القبول الموازي، حيث اصبحت في اللحظة الحالية نتيجة القبول الموازي معلنة متاحة أمام الطلاب في شتى المحافظات العراقية المتنوعة، وقد تم الانتهاء من اعتماد كافة النتائج المتعلقة بهم، حيث أن قد تم أداء الاختبارات بحوالي 22 ألف طالب وطالبة، وبعد ذلك بدأت أعمال في رفع كافة النتائج على أن يتم القيام بالاستعلام عنها بطريقة إلكترونية عن طريق القيام بإضافة الاسم الخاص بالطالب وإضافة الرقم الامتحاني، كما أن الوزارة قد أعلنت عن بدء الدراسة منذ يوم 37 يناير الجاري.

رابط وكيفية الاستعلام عن جميع نتائج القبول الموازي

يتم اتباع بعض الخطوات البسيطة التي يتم اتباعها من أجل الاستعلام عن جميع نتائج القبول الموازي والتي تتم كالآتي:ـ

يتم تسجيل الدخول على الرابط الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية.

بعد ذلك يتم الضغط على خانة نتائج القبول الموازي.

بعد ذلك يتم إضافة الاسم الرباعي للطالب.

يجب التأكد من جميع البيانات الموجودة بطريقة صحيحة.

يتم الضغط على أيقونة عرض النتائج.

سوف تظهر لك النتائج على هيئة ملفات بي دي إف.

مصاريف الجامعات العراقية