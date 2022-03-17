عاجل- بيلاروسيا تتوعد أوكرانيا (صاروخان باليستيان)

جدة - نرمين السيد - أعلن الرئيس البيلاروسى ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الخميس، إسقاط صاروخين باليستيين من طراز "توتشكا أو"، انطلقا من الأراضى الأوكرانية تجاه أراضى بلاده، متوعدا بالرد، حال استمرت الاستفزازات.





ونقلت وكالة الأنباء البيلاروسية "بيلتا"، عن لوكاشينكو قوله: "لقد قاموا بإطلاق صاروخين الأسبوع الماضى على الأقل، وصاروخان من طراز "توتشكا أو" باتجاه أراضى بيلاروسيا اليوم ولحسن الحظ تمكنَا من إسقاطهما".

وأضاف لوكاشينكو، "إذا تواصلت الاستفزازات تجاه بيلاروسيا، فإننا سنقوم بالرد عليها".

ومن ناحية أخرى، قال مسؤول أوكرانى بارز اليوم إن مدينة "تشيرنيهيف" الواقعة شمال شرق العاصمة كييف تتكبد خسائر كبيرة، حيث أنها تتعرض لهجوم متواصل من قبل القوات الروسية.

وأضاف حاكم المدينة فياتشيسلاف تشاوس - حسبما نقلت شبكة "سى إن إن" الأمريكية - " تواصل القوات الروسية القصف المدفعى المنظم والضربات الجوية لمركزنا الإقليمى وتدمير البنية التحتية المدنية"، وذلك فى منشور له على حسابه على تطبيق التواصل الاجتماعى "تلجرام".

وأشار تشاوس إلى أنه أمس الأربعاء، فقط قتل 53 مواطنا على أيدى القوات الروسية.

يذكر أن مدينة "تشيرنيهيف" قد شهدت بعض أسوأ الهجمات منذ بدء العمليات العسكرية الروسية قبل ثلاثة أسابيع بما فى ذلك هجوم على مجمع سكنى فى 4 مارس الجارى أسفر عن مقتل 33 شخصا على الأقل.