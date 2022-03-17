البرلمان العراقى: لا نقبل بأى وكالة استخباراتية تعمل فى بلادنا

جدة - نرمين السيد - قال النائب الأول لرئيس البرلمان العراقى حاكم الزاملى، اليوم الخميس، إننا لا نقبل بأى وكالة استخباراتية أو بلد أجنبى يعمل فى العراق ويهدد دول الجوار، مشددا على أن "العراق ليس بلداً ضعيفا".





وأضاف الزاملى - عقب اجتماع لجنة تقصى الحقائق النيابية، وفقا لقناة "السومرية نيوز" الإخبارية - أن "لجنة تقصى الحقائق النيابية المُكلفة بالتحقيق بحادثة استهداف أربيل ستكون لديها استضافات لكل من رئيس جهاز المخابرات ومسؤولين أمنيين ووكيل وزير الخارجية". وأكد أن نتائج قصف أربيل ستكون مرضية وتقرأ داخل مجلس النواب وبعدها تحال إلى الحكومة، مشيرا إلى أن اللجنة مستمرة فى تحقيقها وصولاً إلى النتائج، ولدينا إجراءات متعددة من خلال المحافل الدولية.

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