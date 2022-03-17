عاجل- تصريح جديد من بوتين بشأن جزيرة القرم

جدة - نرمين السيد - وأضاف بوتين فى تصريحات نقلتها قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، أن التطورات الأخيرة أكدت صحة خيار سكان القرم بالانضمام إلى روسيا، مشيرا إلى أنه تم تخصيص أموالا لتطوير البنية التحتية فى شبه جزيرة القرم. وأكد بوتين، أنه سيتم أيضا مواصلة ترميم طرق المواصلات الواقعة فى شبه جزيرة القرم.

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